Holandsko vraj vyváža psov pre Izrael označených za domácich miláčikov

Brusel/Amsterdam 10. júna (TASR) - Holandsko údajne vyváža služobných psov do Izraela podľa predpisov, ktoré sa vzťahujú na domácich miláčikov, a to aj napriek obavám výskumníkov, ktorí upozornili, že vyvážané psy môže využívať izraelská armáda. Na utorňajšiu správu denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.



Internetový denník s odvolaním sa na výskumnú skupinu SOMO z Amsterdamu tvrdí, že od vypuknutia vojny v Pásme Gazy bolo z Holandska vyvezených 110 psov. Holandská verejnoprávna televízia NOS v tejto súvislosti spresnila, že do vývozu sú zapojené tri holandské spoločnosti. Tie svoju účasť na vývoze psov odmietli komentovať, dve z nich však upozornili, že vyvážajú iba psov používaných na pátranie a nie vycvičených služobných psov.



Podľa NL Times zostáva nejasné, na čo sa zvieratá po prevoze de Izraela používajú, objavili sa však obavy z možnosti ich nasadenia do vojenských operácií.



Vývoz psov je podľa platných predpisov povolený len pre psy považované za „civilný tovar“, teda ako domáci miláčikovia. Veterinárne osvedčenie vydáva Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebných výrobkov (NVWA). Predchádzajúce snahy o sprísnenie predpisov boli neúspešné. Naposledy sa o to v roku 2015 pokúšala vtedajšia ministerka zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Lilianne Ploumenová, avšak bez úspechu.



Vojenský tovar a tovary s takzvaným dvojakým použitím - čiže položky, ktoré môžu slúžiť na civilné aj vojenské účely - podliehajú prísnejším kontrolám vývozu. Podľa televízie NOS Holandsko od októbra 2023 vyviezlo do Izraela vojenský tovar v hodnote štyroch miliónov eur a tovary dvojakého použitia za 66 miliónov eur.



Ministerstvo zahraničných vecí v apríli informovalo parlament, že chce sprísniť kontrolu vývozu strategického tovaru do Izraela, do týchto opatrení však nie sú zahrnuté psy.



Lydia de Leeuw zo skupiny SOMO pre NOS uviedla, že ich skupina vypátrala, že NVWA vydala spoločnostiam obchodujúcim so psami 110 vývozných certifikátov od začiatku eskalácie vojny v Pásme Gazy. Pripomenula, že Organizácia Spojených národov a palestínske organizácie vyjadrili obavy z používania psov izraelskou armádou. Podľa jej slov služobné psy sú nasadzované počas zatýkania, domových razií a iných operácií.



Služobné psy môžu byť použité v civilnom kontexte, ako je bezpečnosť na letiskách alebo detekcia výbušnín, podľa skupiny SOMO však nemožno vylúčiť ich nasadenie izraelskou armádou aj vo vojenských operáciách.



Parlament tesnou väčšinou prijal návrh, ktorý predložila Strana pre zvieratá. Návrh vyzýva na prešetrenie toho, či by služobné psy mali byť preklasifikované na tovar s dvojakým použitím, čo by znamenalo uchádzať sa o prísnejšie vývozné povolenia a umožňovalo by odmietnutie vývozu tohto druhu psov s odkazom na ochranu ľudských práv.



Izraelská armáda na otázky televízie NOS o využívaní psov z Belgicka neodpovedala. K situácii sa má do konca týždňa vyjadriť aj holandské ministerstvo zahraničných vecí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)