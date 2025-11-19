< sekcia Ekonomika
Holandsko vrátilo kontrolu nad firmou Nexperia čínskemu vlastníkovi
Amsterdam/Peking 19. novembra (TASR) - Holandská vláda prestala uplatňovať kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia a vrátila ju tak čínskemu vlastníkovi Wingtech Technology. Ukončila tým spor s Pekingom, ktorý viedol k pozastaveniu dodávok čipov pre automobilový priemysel. Informovali o tom agentúry DPA a Bloomberg.
Nariadenie, ktoré holandskej vláde dávalo právomoci na blokovanie či revíziu rozhodnutí vo firme Nexperia, bolo zrušené, povedal minister hospodárstva Vincent Karremans. Uviedol, že rokovania s čínskou stranou boli konštruktívne, pričom v diskusiách budú pokračovať aj naďalej.
Holandská vláda prevzala fakticky kontrolu nad Nexperiou sídliacou v meste Nijmegen 30. septembra. Vtedy uviedla, že tak musela urobiť pre obavy z možného transferu technológií do Číny.
Peking na to začiatkom októbra reagoval zavedením vývozných obmedzení na čipy firmy Nexperia, ktorá dodáva výrobcom vozidiel po celom svete až 40 % čipov. Čína neskôr zmiernila podmienky exportu, na úplné zrušenie obmedzení vývozu čipov však požadovala, aby Holandsko vrátilo kontrolu nad spoločnosťou Nexperia čínskemu vlastníkovi.
