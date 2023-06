Holandsko vykázalo za apríl najmenší obchodný prebytok za 18 mesiacov

Amsterdam 14. júna (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Holandska v apríli 2023 klesol a na najnižšiu úroveň za 18 mesiacov. Dôvodom bolo väčšie zníženie exportu ako importu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa najnovších údajov sa obchodný prebytok piatej najväčšej ekonomiky eurozóny v apríli 2023 znížil na 5,8 miliardy eur zo 7,4 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. To bola jeho najmenšia hodnota od októbra 2021.



Vývoz sa v apríli znížil medziročne o -5,5 % na 62,5 miliardy eur, pričom export do krajín Európskej únie (EÚ) klesol o -9,5 %, zatiaľ čo vývoz do krajín mimo EÚ vzrástol o 1,5 %.



Aj dovoz do Holandska v apríli klesol, a to o -3,4 % na 56,6 miliardy eur, z toho import z EÚ sa znížil o -2,6 % a z krajín mimo bloku o -4,1 %.



Za prvé štyri mesiace roka sa obchodný prebytok Holandska zvýšil na 36,5 miliardy eur z 29,6 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.