Holandsko vyšle do Číny delegáciu na rokovania o spoločnosti Nexperia
Holandská vláda koncom septembra prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Rozhodnutie odôvodnila obavami z transferu technológií do čínskej materskej spoločnosti Wingtech.
Autor TASR
Haag 13. novembra (TASR) - Holandská vláda víta rozhodnutie Číny o uvoľnení podmienok pre vývoz čipov spoločnosti Nexperia, oznámil vo štvrtok holandský minister hospodárstva Vincent Karremans. Krok Pekingu označil za pozitívny signál, ktorý by mal viesť k obnoveniu dodávok pre všetkých zákazníkov. Vláda preto budúci týždeň vyšle do Číny delegáciu, ktorá bude s tamojšími predstaviteľmi rokovať o definitívnom urovnaní sporu, dodal minister. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Holandská vláda koncom septembra prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Rozhodnutie odôvodnila obavami z transferu technológií do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Čínska vláda následne zaviedla kontrolu vývozu, ktorá zastavila dodávky čipov spoločnosti Nexperia do Európy. Nexperia dodáva až 40 % automobilových čipov pre globálnych výrobcov vozidiel. Koncom októbra čínska vláda oznámila, že za určitých podmienok opäť povolí výnimky pre vývoz spoločnosti Nexperia.
