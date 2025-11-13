Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Ekonomika

Holandsko vyšle do Číny delegáciu na rokovania o spoločnosti Nexperia

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Holandská vláda koncom septembra prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Rozhodnutie odôvodnila obavami z transferu technológií do čínskej materskej spoločnosti Wingtech.

Autor TASR
Haag 13. novembra (TASR) - Holandská vláda víta rozhodnutie Číny o uvoľnení podmienok pre vývoz čipov spoločnosti Nexperia, oznámil vo štvrtok holandský minister hospodárstva Vincent Karremans. Krok Pekingu označil za pozitívny signál, ktorý by mal viesť k obnoveniu dodávok pre všetkých zákazníkov. Vláda preto budúci týždeň vyšle do Číny delegáciu, ktorá bude s tamojšími predstaviteľmi rokovať o definitívnom urovnaní sporu, dodal minister. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Holandská vláda koncom septembra prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Rozhodnutie odôvodnila obavami z transferu technológií do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Čínska vláda následne zaviedla kontrolu vývozu, ktorá zastavila dodávky čipov spoločnosti Nexperia do Európy. Nexperia dodáva až 40 % automobilových čipov pre globálnych výrobcov vozidiel. Koncom októbra čínska vláda oznámila, že za určitých podmienok opäť povolí výnimky pre vývoz spoločnosti Nexperia.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici