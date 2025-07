Holandsko za štyri roky investovalo 41 miliárd do ekologických riešení

Brusel/Amsterdam 8. júla (TASR) - Holandské domácnosti a podniky za uplynulé štyri roky takmer zdvojnásobili sumu za využitie tovarov a služieb, ktoré obmedzujú vplyv klimatických zmien. Ide o 41 miliárd eur. Krajina tiež výrazne investovala do zdrojov obnoviteľnej energie. Na utorňajšiu správu informačného portálu Dutchnews.nl upozornil bruselský spravodajca TASR.



Z údajov, ktoré v tejto súvislosti sprístupnil holandský štatistický úrad CBS vyplýva, že spoločnosti a jednotlivci len v roku 2023 kúpili elektrické a hybridné autá v hodnote do 12 miliárd eur. Celkové výdavky na „zelenú dopravu“ dosiahli v tomto roku 18 miliárd eur, čo je badateľný nárast oproti 8,9 miliardy eur v roku 2019.



Holandsko za uplynulé štyri roky investovalo do výroby obnoviteľnej energie viac ako 10 miliárd eur, čo predstavuje 77-percentný nárast za toto obdobie. Takmer polovica z týchto investícií bola vynaložená na inštaláciu solárnych panelov, vysokej popularite sa však tešili aj tepelné čerpadlá a zavádzanie veterných fariem.



Do projektov a položiek, ktoré obmedzujú klimatické zmeny, sa podľa údajov CBS investovalo celkovo 41 miliárd eur. Ide o badateľný nárast oproti roku 2019 s 23 miliardami vynaložených eur. Takmer polovica z tejto sumy bola investovaná do dopravy a mobility. Spoločnosti a podniky prispeli k tejto situácii zvýšenou prepravou tovaru po železnici a vodných trasách namiesto cestnej a leteckej dopravy.



Za minulé štyri roky o 10 % na 6,5 miliardy eur narástli aj výdavky na opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti budov, čo sa týka najmä tepelnej izolácie domov.



„V percentuálnom vyjadrení najväčší nárast investícií bol do energetických sietí, kde energetické spoločnosti investovali obrovské sumy,“ dodal hlavný ekonóm CBS Pieter Hein van Mulligen. Upozornil však, že energetická sieť je príliš preplnená a potrebuje väčšie prenosové kapacity, čo znamená, že treba investovať ďalej.



Domácnosti zaistili približne 30 % výdavkov „zelených investícií“, zatiaľ čo podniky minuli takmer dve tretiny z celkovej sumy. CBS spresnila, že priame investície vlády zohrali len malú úlohu s výnimkou sektora dopravy. Vláda však zohrala dôležitú úlohu pri stimulácii súkromných investícií prostredníctvom dotácií. Súčasná vláda však niektoré stimuly, napríklad stimuly na nákup elektromobilov, obmedzila alebo zrušila.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)