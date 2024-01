Holandsko zablokovalo vývoz strojov ASML na výrobu čipov do Číny

Haag 2. januára (TASR) - Holandsko zablokovalo vývoz špičkových zariadení holandského polovodičového giganta ASML na výrobu čipov do Číny. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



ASML vo vyhlásení v pondelok (1. 1.) neskoro večer uviedol, že holandská vláda mu nedávno zrušila licenciu na prepravu bližšie nešpecifikovaného počtu strojov, "čo má vplyv na malý počet zákazníkov v Číne".



Polovodiče, ktoré sa používajú v širokej škále produktov od mobilných telefónov po autá, sa stali geopolitickým bojiskom. Západ sa snaží obmedziť Číne prístup k niektorých technológiám pre obavy, že by ich mohla použiť na výrobu vyspelých zbraní.



V októbri Spojené štáty oznámili prísnejšie obmedzenia exportu najmodernejších čipov, čo v Pekingu vyvolalo zúrivosť.



AFP poukazuje na správu agentúry Bloomberg News, ktorá sa odvoláva na nemenované zdroje a tvrdí, že americkí predstavitelia koncom minulého roka kontaktovali holandskú vládu a ASML v snahe zastaviť dodávky do Číny.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin v utorok kritizoval podľa jeho slov "šikanujúce správanie" Washingtonu. Uviedol pritom, že takéto konanie "vážne porušuje pravidlá medzinárodného obchodu, vážne poškodzuje usporiadanie globálneho polovodičového priemyslu a vážne ovplyvňuje bezpečnosť a stabilitu medzinárodných priemyselných a dodávateľských reťazcov".



Podľa ASML obmedzenie vývozu do Číny nebude mať "významný vplyv" na finančný výhľad spoločnosti. Jej akcie však v skorých popoludňajších obchodoch klesli o 1,3 % a amsterdamský technologický index AEX sa znížil o 0,4 %.



Vzhľadom na napätie v obchode s Čínou existujú obavy, že Peking môže zaviesť na oplátku kontroly vývozu gália a germánia, ktoré sú kľúčové pre výrobu polovodičov.



Wang Wen-pin varoval, že Spojené štáty budú "znášať dôsledky svojich vlastných činov".



Hovorca holandského ministra zahraničných vecí odmietol komentovať tento prípad, ale poznamenal, že vývozné licencie sa posudzujú "od prípadu k prípadu a na základe národnej bezpečnosti Holandska".