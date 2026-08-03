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Holandsko zaostáva za plánmi EÚ v napĺňaní svojich zásobníkov plynu
Podľa portálu holandské zásoby plynu boli koncom júla na úrovni 36,6 % kapacity, čo je výrazne pod priemerom EÚ stanoveným na 56 % do tohto termínu.
Autor TASR
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Brusel/Amsterdam 3. augusta (TASR) - Holandsko zaostáva za svojimi partnermi z ostatných členských krajín EÚ v napĺňaní svojich zásobníkov plynu na nadchádzajúcu zimu. Dôvodom je, že kľúčový dodávateľ plynu z Blízkeho východu oznámil holandskej strane ďalšie obmedzenia dodávok spôsobené konfliktom medzi USA a Iránom. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.
Podľa portálu holandské zásoby plynu boli koncom júla na úrovni 36,6 % kapacity, čo je výrazne pod priemerom EÚ stanoveným na 56 % do tohto termínu.
Spoločnosť QatarEnergy koncom júla s odvolaním sa na „vyššiu moc“ predĺžila obmedzenia na svoje zásielky skvapalneného plynu (LNG) do konca septembra. Tieto obmedzenia sa týkajú celkovo 24 zásielok pre európskych zákazníkov.
Katarská spoločnosť podpísala zmluvu na dodávku až 3,5 milióna ton skvapalneného plynu do Holandska ročne. Dohoda nadobudla platnosť tento rok, ale uplatnenie princípu vyššej moci tento záväzok ohrozuje.
Po invázii Ruska na Ukrajinu, čo vyvolalo prudký nárast cien energií, si EÚ stanovila cieľ dosiahnuť 90 % kapacity zásobníkov plynu do 1. novembra. A európske krajiny museli hľadať a nájsť alternatívy k dodávkam ruského plynu.
Holandsko počas prvých troch rokov od invázie dosiahlo úroveň požadovanú EÚ, ale v roku 2025 dosiahlo naplnenosť zásobníkov len na 74 % a začiatkom apríla tohto roku boli štyri holandské zásobníky naplnené na menej ako päť percent svojej kapacity.
Holandská ministerka energetiky Stientje van Veldhovenová v júni vyhlásila, že je presvedčená, že zásoby plynu pre nadchádzajúcu zimu sa naplnia, ale pripustila, že vláda musí byť v tomto smere „ostražitá“.
Portál pripomenul, že dopyt po plyne sa v Holandsku zvýšil aj počas nečakane horúceho leta, keďže viac spotrebiteľov a podnikov inštaluje klimatizačné jednotky, čo vyvíja väčší tlak na spotrebu energie.
Holandská vláda má dohody o nákupe plynu aj s Nórskom a Spojenými štátmi a v prípade núdze môže nakupovať na voľnom trhu.
Veľkoobchodná cena plynu na holandskej burze TTF, ktorú prevádzkuje spoločnosť Gasunie, sa od polovice júna zvýšila o 50 % v dôsledku prebiehajúcich útokov Iránu a USA na energetické zariadenia na Blízkom východe a tiež v dôsledku uzavretia Hormuzského prielivu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Podľa portálu holandské zásoby plynu boli koncom júla na úrovni 36,6 % kapacity, čo je výrazne pod priemerom EÚ stanoveným na 56 % do tohto termínu.
Spoločnosť QatarEnergy koncom júla s odvolaním sa na „vyššiu moc“ predĺžila obmedzenia na svoje zásielky skvapalneného plynu (LNG) do konca septembra. Tieto obmedzenia sa týkajú celkovo 24 zásielok pre európskych zákazníkov.
Katarská spoločnosť podpísala zmluvu na dodávku až 3,5 milióna ton skvapalneného plynu do Holandska ročne. Dohoda nadobudla platnosť tento rok, ale uplatnenie princípu vyššej moci tento záväzok ohrozuje.
Po invázii Ruska na Ukrajinu, čo vyvolalo prudký nárast cien energií, si EÚ stanovila cieľ dosiahnuť 90 % kapacity zásobníkov plynu do 1. novembra. A európske krajiny museli hľadať a nájsť alternatívy k dodávkam ruského plynu.
Holandsko počas prvých troch rokov od invázie dosiahlo úroveň požadovanú EÚ, ale v roku 2025 dosiahlo naplnenosť zásobníkov len na 74 % a začiatkom apríla tohto roku boli štyri holandské zásobníky naplnené na menej ako päť percent svojej kapacity.
Holandská ministerka energetiky Stientje van Veldhovenová v júni vyhlásila, že je presvedčená, že zásoby plynu pre nadchádzajúcu zimu sa naplnia, ale pripustila, že vláda musí byť v tomto smere „ostražitá“.
Portál pripomenul, že dopyt po plyne sa v Holandsku zvýšil aj počas nečakane horúceho leta, keďže viac spotrebiteľov a podnikov inštaluje klimatizačné jednotky, čo vyvíja väčší tlak na spotrebu energie.
Holandská vláda má dohody o nákupe plynu aj s Nórskom a Spojenými štátmi a v prípade núdze môže nakupovať na voľnom trhu.
Veľkoobchodná cena plynu na holandskej burze TTF, ktorú prevádzkuje spoločnosť Gasunie, sa od polovice júna zvýšila o 50 % v dôsledku prebiehajúcich útokov Iránu a USA na energetické zariadenia na Blízkom východe a tiež v dôsledku uzavretia Hormuzského prielivu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)