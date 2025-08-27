< sekcia Ekonomika
Holandsko zatvára poslednú veľkú továreň na bicykle
Výrobu presúva do Maďarska.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 27. augusta (TASR) - Holandsko uzavrie svoju poslednú veľkú továreň na bicykle. Accell, materská spoločnosť firiem Batavus, Sparta a Raleigh, oznámila, že výrobu bicyklov z mesta Heerenveen presúva do Maďarska. Na stredajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.
Vo frízskom Heerenveene, kde firma Batavus funguje od roku 1906, zanikne približne 160 pracovných miest v dôsledku rozhodnutia spoločnosti Accell premeniť závod na „strategické centrum“ so zameraním na dizajn, inžinierstvo a technickú podporu.
V súčasnosti továreň v Heerenveene vyrába približne 20 % bicyklov spoločnosti Accell. Spoločnosť však mala v uplynulých rokoch finančné ťažkosti a v roku 2022 ju odkúpilo konzorcium rizikového kapitálu na čele s firmami KKR a Teslin, ktoré fabriku na bicykle vyradilo z amsterdamskej burzy cenných papierov.
Generálny riaditeľ Accell Jonas Nilsson v správe pre médiá uviedol, že rozhodnutie prepúšťať ľudí nebolo jednoduché a dodal, že vedenie urobí maximum, aby postihnutým zamestnancom čo najviac pomohli.
DutchNews.nl pripomenul, že spoločnosť Accell mala v minulých rokoch problémy aj s bicyklami s nákladnými vozíkmi značky Babboe, ktoré sa ukázali ako náchylné na lámanie počas prepravy tovarov alebo osôb. Spoločnosť stiahla z trhu približne 10.000 bicyklov Babboe a v roku 2024 pozastavila ich predaj po tom, čo najmenej 6000 ľudí nahlásilo rôzne technické chyby na tomto type bicyklov.
Holandský regulačný orgán pre bezpečnosť (NVWA) a prokuratúra dokonca začali trestné vyšetrovanie spoločnosti Babboe po tom, čo jej zamestnanci boli obvinení z klamania inšpektorov kvality práce a skrývania dôkazov o lámaní rámov bicyklov počas kontroly v roku 2021.
Bicykle boli v Holandsku počas pandémie COVID-19 veľmi žiadané, výrobcovia však nemohli poskytovať diely pre problémy s dodávateľským reťazcom. Po skončení pandémie spoločnosť Accell hlásila prebytok bicyklov, pretože tržby opäť klesli.
Tržby spoločnosti v roku 2024 klesli o 22 % na asi miliardu eur. Spoločnosť preto oznámila, že zatvorí výrobu bicyklov v Manise v Turecku a zníži aj počet skladov z 85 na 28.
Holandsko má odhadom 23 miliónov bicyklov na 18 miliónov obyvateľov krajiny, ale holandskí výrobcovia v skutočnosti vyrábajú len málo dvojkolesových vozidiel, čo potvrdili aj údaje zverejnené štatistickým úradom EÚ Eurostat v roku 2023.
V roku 2022 v EÚ vyrobili 14,7 milióna bicyklov, čo predstavuje 10-percentný nárast oproti roku 2021, ale Holandsko sa umiestnilo až na deviatom mieste v zozname výrobcov z EÚ.
Holandsko má však stále menší počet špecializovaných výrobcov zameraných na pretekárske a horské bicykle.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Vo frízskom Heerenveene, kde firma Batavus funguje od roku 1906, zanikne približne 160 pracovných miest v dôsledku rozhodnutia spoločnosti Accell premeniť závod na „strategické centrum“ so zameraním na dizajn, inžinierstvo a technickú podporu.
V súčasnosti továreň v Heerenveene vyrába približne 20 % bicyklov spoločnosti Accell. Spoločnosť však mala v uplynulých rokoch finančné ťažkosti a v roku 2022 ju odkúpilo konzorcium rizikového kapitálu na čele s firmami KKR a Teslin, ktoré fabriku na bicykle vyradilo z amsterdamskej burzy cenných papierov.
Generálny riaditeľ Accell Jonas Nilsson v správe pre médiá uviedol, že rozhodnutie prepúšťať ľudí nebolo jednoduché a dodal, že vedenie urobí maximum, aby postihnutým zamestnancom čo najviac pomohli.
DutchNews.nl pripomenul, že spoločnosť Accell mala v minulých rokoch problémy aj s bicyklami s nákladnými vozíkmi značky Babboe, ktoré sa ukázali ako náchylné na lámanie počas prepravy tovarov alebo osôb. Spoločnosť stiahla z trhu približne 10.000 bicyklov Babboe a v roku 2024 pozastavila ich predaj po tom, čo najmenej 6000 ľudí nahlásilo rôzne technické chyby na tomto type bicyklov.
Holandský regulačný orgán pre bezpečnosť (NVWA) a prokuratúra dokonca začali trestné vyšetrovanie spoločnosti Babboe po tom, čo jej zamestnanci boli obvinení z klamania inšpektorov kvality práce a skrývania dôkazov o lámaní rámov bicyklov počas kontroly v roku 2021.
Bicykle boli v Holandsku počas pandémie COVID-19 veľmi žiadané, výrobcovia však nemohli poskytovať diely pre problémy s dodávateľským reťazcom. Po skončení pandémie spoločnosť Accell hlásila prebytok bicyklov, pretože tržby opäť klesli.
Tržby spoločnosti v roku 2024 klesli o 22 % na asi miliardu eur. Spoločnosť preto oznámila, že zatvorí výrobu bicyklov v Manise v Turecku a zníži aj počet skladov z 85 na 28.
Holandsko má odhadom 23 miliónov bicyklov na 18 miliónov obyvateľov krajiny, ale holandskí výrobcovia v skutočnosti vyrábajú len málo dvojkolesových vozidiel, čo potvrdili aj údaje zverejnené štatistickým úradom EÚ Eurostat v roku 2023.
V roku 2022 v EÚ vyrobili 14,7 milióna bicyklov, čo predstavuje 10-percentný nárast oproti roku 2021, ale Holandsko sa umiestnilo až na deviatom mieste v zozname výrobcov z EÚ.
Holandsko má však stále menší počet špecializovaných výrobcov zameraných na pretekárske a horské bicykle.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)