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Holandsko znížilo potravinový odpad, ale ciele pre rok 2030 nesplní
V krajinách EÚ sa ročne vyprodukuje viac ako 58 miliónov ton potravinového odpadu, čo je v priemere 129 kg na obyvateľa.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 9. júna (TASR) - Holandské domácnosti vyhadzujú menej jedla ako v predošlých rokoch, sú pod priemerom členských krajín EÚ, ale aj napriek tomu Holandsko zrejme nesplní svoj cieľ o znížení potravinového odpadu do roku 2030. Na utorňajšiu správu verejnoprávnej televízie NOS upozornil spravodajca TASR.
Televízna stanica pripomenula, že údaje vychádzajú z trojročnej štúdie holandskej agentúry pre poradenstvo v oblasti potravín Voedingscentrum. Podľa tejto štúdie holandské domácnosti v minulom roku vyhodili v priemere 25 kilogramov jedla na osobu, čo je pokles z 28 kilogramov v roku 2022 a 30 kilogramov v roku 2019. To predstavuje približne 100 eur na osobu ročne.
V krajinách EÚ sa ročne vyprodukuje viac ako 58 miliónov ton potravinového odpadu, čo je v priemere 129 kg na obyvateľa. Upozornil na to prieskum Eurostatu z roku 2025. Súvisiaca trhová hodnota nevyužitého a vyhodeného jedla v EÚ sa odhaduje na 132 miliárd eur.
Podľa správy NOS oficiálnym cieľom Holandska je znížiť množstvo potravinového odpadu na 18 kilogramov na osobu do roku 2030, čo sa zrejme pri súčasnom trende znižovania tohto druhu odpadu nepodarí dosiahnuť.
Najviac vyhadzovaným tovarom je chlieb, nasleduje zelenina, ovocie a zemiaky. Tieto štyri položky spolu tvoria 53 % vyhadzovaných potravín v holandských domácnostiach.
Údaje pochádzajú z analýzy triedenia odpadu z domácností, ktorá zahŕňa zvyškový odpad zo 130 domácností v 13 samosprávach a organický odpad zo 120 domácností v 12 samosprávach.
Expertka na udržateľné potraviny Lilou van Lieshoutová v správe agentúry Voedingscentrum uviedla, že spotrebitelia môžu znížiť množstvo potravinového odpadu za pomoci niekoľkých praktických rád - chlieb treba zmraziť hneď po zakúpení a rozmrazovať ho po porciách, treba správne skladovať potraviny a vyhýbať sa ich nakupovaniu, keď sú ľudia hladní.
Agentúra poukázala aj na rozsiahly zmätok ohľadom dátumov spotreby - na dátum minimálnej trvanlivosti, ktorý je ukazovateľom kvality, po ktorom sú potraviny často stále v poriadku, a na prísnejší dátum spotreby, ktorý sa týka bezpečnosti a vzťahuje sa na rýchlo sa kaziaci tovar ako mäso, ryby a predkrájaná zelenina.
Televízia NOS informovala, že Centrum pre potraviny a nadácia Spoločne proti plytvaniu potravinami v priebehu júna spustia kampaň, ktorá má pomôcť znížiť množstvo potravinového odpadu. OSN si dala záväzok znížiť množstvo odpadu z jedla do roku 2030 na polovicu v porovnaní s rokom 2015.
Eurostat, štatistický úrad EÚ, v roku 2023 upozornil, že kým sa v EÚ vyhadzujú tony jedla, takmer 42 miliónov ľudí si v Únii nemôže dovoliť kvalitné jedlo každý druhý deň.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Televízna stanica pripomenula, že údaje vychádzajú z trojročnej štúdie holandskej agentúry pre poradenstvo v oblasti potravín Voedingscentrum. Podľa tejto štúdie holandské domácnosti v minulom roku vyhodili v priemere 25 kilogramov jedla na osobu, čo je pokles z 28 kilogramov v roku 2022 a 30 kilogramov v roku 2019. To predstavuje približne 100 eur na osobu ročne.
V krajinách EÚ sa ročne vyprodukuje viac ako 58 miliónov ton potravinového odpadu, čo je v priemere 129 kg na obyvateľa. Upozornil na to prieskum Eurostatu z roku 2025. Súvisiaca trhová hodnota nevyužitého a vyhodeného jedla v EÚ sa odhaduje na 132 miliárd eur.
Podľa správy NOS oficiálnym cieľom Holandska je znížiť množstvo potravinového odpadu na 18 kilogramov na osobu do roku 2030, čo sa zrejme pri súčasnom trende znižovania tohto druhu odpadu nepodarí dosiahnuť.
Najviac vyhadzovaným tovarom je chlieb, nasleduje zelenina, ovocie a zemiaky. Tieto štyri položky spolu tvoria 53 % vyhadzovaných potravín v holandských domácnostiach.
Údaje pochádzajú z analýzy triedenia odpadu z domácností, ktorá zahŕňa zvyškový odpad zo 130 domácností v 13 samosprávach a organický odpad zo 120 domácností v 12 samosprávach.
Expertka na udržateľné potraviny Lilou van Lieshoutová v správe agentúry Voedingscentrum uviedla, že spotrebitelia môžu znížiť množstvo potravinového odpadu za pomoci niekoľkých praktických rád - chlieb treba zmraziť hneď po zakúpení a rozmrazovať ho po porciách, treba správne skladovať potraviny a vyhýbať sa ich nakupovaniu, keď sú ľudia hladní.
Agentúra poukázala aj na rozsiahly zmätok ohľadom dátumov spotreby - na dátum minimálnej trvanlivosti, ktorý je ukazovateľom kvality, po ktorom sú potraviny často stále v poriadku, a na prísnejší dátum spotreby, ktorý sa týka bezpečnosti a vzťahuje sa na rýchlo sa kaziaci tovar ako mäso, ryby a predkrájaná zelenina.
Televízia NOS informovala, že Centrum pre potraviny a nadácia Spoločne proti plytvaniu potravinami v priebehu júna spustia kampaň, ktorá má pomôcť znížiť množstvo potravinového odpadu. OSN si dala záväzok znížiť množstvo odpadu z jedla do roku 2030 na polovicu v porovnaní s rokom 2015.
Eurostat, štatistický úrad EÚ, v roku 2023 upozornil, že kým sa v EÚ vyhadzujú tony jedla, takmer 42 miliónov ľudí si v Únii nemôže dovoliť kvalitné jedlo každý druhý deň.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)