Holandsko zvažuje dohody s rozvíjajúcimi sa krajinami
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 1. decembra (TASR) - Holandsko by malo prijímať pracovníkov z rozvíjajúcich sa krajín s vysokým podielom mladej generácie, ako je Indonézia a Nigéria, aby zabránilo hospodárskemu poklesu. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil bruselský spravodajca TASR.
Tento aspekt koncom októbra zdôraznila Holandská vedecká rada pre vládnu politiku (WRR), nezávislý poradný orgán pre formovanie vládnej politiky.
Podľa WRR sa holandská ekonomika v súčasnosti spolieha na pracovnú silu z východnej Európy a na výrobky vyrobené v Číne, ale starnúca populácia v týchto krajinách spôsobí, že výrobky budú menej dostupné a pracovná sila v týchto krajinách drahšia.
„Užšie obchodné a pracovné vzťahy s krajinami, ktoré majú rastúcu pracujúcu populáciu, by ponúkli šance holandským podnikom a stimulovali by rozvíjajúce sa ekonomiky,“ uvádza sa v odporúčaní WRR.
Viac ako polovica holandskej populácie má 50 a viac rokov, čo mnohé sektory ekonomiky núti hľadať nových zamestnancov. Každý desiaty pracovník v Holandsku dnes pochádza zo zahraničia.
„Naša prosperita závisí od dostatočného počtu pracovníkov z iných krajín. Potrebujeme ľudí. Kto postaví 100.000 domov ročne, ktoré potrebujeme? Tovar, ktorý kupujeme, tiež vo veľkej miere pochádza z iných krajín a holandskí výrobcovia používajú polotovary zo zahraničia,“ opísal situáciu pre denník Algemeen Dagblad výskumník z WRR Gijsbert Werner.
Podľa prognóz WRR v nasledujúcich 20 rokoch veľa tovaru bude pochádzať z Indie, Vietnamu a Filipín, ale aj tam sa počet pracujúcich obyvateľov zmenší, tvrdia výskumníci. Produkcia sa potom presunie do afrických krajín vrátane Nigérie, kde je 40 % pracujúcej populácie mladšej ako 14 rokov.
„Aby sa tieto krajiny stali skutočnými obchodnými partnermi, bude treba veľa investovať do ich zdravotníctva, vzdelávania a politickej stability. Bez týchto podmienok stratíme príležitosť a krajina bude čeliť turbulenciám. Investovanie do Afriky je preto vzájomne prospešné,“ vysvetlil Werner.
Súčasná dosluhujúca holandská vláda vyvíjala úsilie na obmedzenie počtu zahraničných pracovníkov v krajine, WRR však odporúča, aby budúca vláda začala pracovať na dohodách o legálnej pracovnej migrácii s krajinami juhovýchodnej Ázie a Afriky.
„Môžeme obmedziť ich čas strávený v Holandsku. To však znamená, že vláda by mala urýchliť politiku riadenej migrácie a pracovnej sily s pravidlami týkajúcimi sa ubytovania pracovníkov a ich návratu,“ povedal Werner.
Holandskí ekonómovia a politici medzitým vyzývajú na prehodnotenie holandskej hospodárskej politiky a odklon od nízkopríjmových sektorov, ako sú logistika či mäsový priemysel, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na lacnú zahraničnú pracovnú silu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
