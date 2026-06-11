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Holandsko zvyšuje investície do fondu pre rizikové startupy

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nová finančná injekcia zvyšuje Deep Tech Fonds, založený v roku 2022, na 610 miliónov eur. Poslancom parlamentu to vo štvrtok potvrdila ministerka hospodárstva Heleen Herbertová.

Autor TASR
Brusel/Amsterdam 11. júna (TASR) - Holandská vláda a štátom podporovaný investor Invest-NL vložia dodatočných 360 miliónov eur do fondu pre vysoko rizikové technologické startupy Deep Tech Fonds. Dôvodom je, že Holandsko sa snaží znížiť svoju závislosť od čipov a iných kritických technológií z krajín mimo Európy, uviedol vo štvrtok informačný portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.

Nová finančná injekcia zvyšuje Deep Tech Fonds, založený v roku 2022, na 610 miliónov eur. Poslancom parlamentu to vo štvrtok potvrdila ministerka hospodárstva Heleen Herbertová.

Fond investuje do nových spoločností pracujúcich v oblasti technológií, ako sú polovodiče, fotonika, kvantové výpočty a umelá inteligencia, ktoré zvyčajne potrebujú veľké množstvo kapitálu a uvedenie ich produktov na trh trvá roky.

Ministerstvo do fondu pridáva 130 miliónov eur a Invest-NL ďalších 230 miliónov eur, čo znamená, že obe strany teraz do fondu prispievajú sumou 305 miliónov eur.

Pôvodných 250 miliónov eur už bolo z veľkej časti minutých, informoval v tejto súvislosti denník Financieele Dagblad, pričom prostriedky smerovali do 14 spoločností vrátane firiem vyrábajúcich čipy Axelera AI a Nearfield Instruments a v prospech výrobcu kvantových čipov QuantWare.

Toto sú presne tie spoločnosti, ktoré môžu najviac prispieť k našim budúcim zárobkom, znížiť závislosti a vyriešiť hlavné sociálne výzvy,“ uviedla ministerka Herbertová v oficiálnom vyhlásení.

Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že investície fondu doteraz prilákali takmer 400 miliónov eur súkromného kapitálu popri verejných financiách.

Dodatočné finančné prostriedky prichádzajú v čase rastúcich obáv o holandskú a európsku závislosť od amerických a čínskych technológií, čo zdôraznila aj minuloročná intervencia holandskej vlády v prípade čínskeho výrobcu čipov Nexperia, ktorá vyvolala diplomatický spor s Pekingom.

Správa, ktorú tento týždeň zverejnila technologická lobistická skupina Techleap, naznačila, že európske deep-tech spoločnosti získavajú v jednom kole financovania 3,4- až 4,2-krát menej zdrojov ako ich americkí technologickí súperi.

V Holandsku 71 % prvých investícií do takýchto firiem pochádza z verejných financií, uvádza sa v správe Techleap.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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