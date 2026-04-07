< sekcia Ekonomika
Holandsko zvyšuje ťažbu plynu na nálezisku v Severnom mori
Stalo sa tak po otvorení druhého vrtu neďaleko ostrova Schiermonnikoog, čo podporuje snahy vlády znižovať závislosť krajiny od dovozu energií.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 7. apríla (TASR) - Holandská energetická spoločnosť One-Dyas zvýšila ťažbu plynu zo svojej ťažobnej platformy v Severnom mori na jednu miliardu kubických metrov ročne. Stalo sa tak po otvorení druhého vrtu neďaleko ostrova Schiermonnikoog, čo podporuje snahy vlády znižovať závislosť krajiny od dovozu energií. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.
Holandská vláda sa minulý rok dohodla na zintenzívnení ťažby plynu na mori, aby krajina, po minuloročnom definitívnom ukončení ťažby na plynových poliach v blízkosti Groningenu, znížila závislosť od dovozu plynu zo zahraničia.
Spoločnosť One-Dyas pred dvoma rokmi získala povolenie na ťažbu v náleziskách v Severnom mori, ktoré obsahujú odhadom 200 miliárd kubických metrov zemného plynu. Povolenie získala aj napriek námietkam viacerých environmentálnych organizácií na čele s Greenpeace a Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Štátna rada zamietla tvrdenie enviroorganizácií, že nové vrty v lokalite 20 kilometrov severne od ostrova Schiermonnikoog poškodia miestne životné prostredie.
Vrtná plošina bude poháňaná veternou energiou zo susedného ostrova Borkum, ktorý je nemeckým územím. Spoločnosť One-Dyas spresnila, že plánované zvýšenie ťažby plynu nesúvisí s konfliktom na Blízkom východe, ale s tým, že holandská vláda sa snaží zvýšiť domáce dodávky, pretože hrozí riziko, že Európa by mohla v priebehu niekoľkých týždňov čeliť nedostatku paliva.
Generálny riaditeľ spoločnosti Chris de Ruyter uviedol, že ťažobný projekt „je v súlade s cieľom holandskej politiky pre malé plynové polia: čo najviac uspokojiť dopyt domácim zemným plynom“.
Spoločnosť One-Dyas vyvíja v danej oblasti už aj tretí vrt, ktorý jej umožní zvýšiť ťažbu na dve miliardy kubických metrov ročne, čo stačí na pokrytie 7 % holandského domáceho dopytu.
Holandsko v súčasnosti dováža 60 % svojho plynu vrátane 14 % z Nórska a 27 % zo Spojených štátov vo forme skvapalneného plynu (LNG). Vláda chce obmedziť nákup plynu z Ruska a Blízkeho východu a znížiť aj dovoz LNG z USA, ktorý obsahuje vyššie množstvo metánu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Holandská vláda sa minulý rok dohodla na zintenzívnení ťažby plynu na mori, aby krajina, po minuloročnom definitívnom ukončení ťažby na plynových poliach v blízkosti Groningenu, znížila závislosť od dovozu plynu zo zahraničia.
Spoločnosť One-Dyas pred dvoma rokmi získala povolenie na ťažbu v náleziskách v Severnom mori, ktoré obsahujú odhadom 200 miliárd kubických metrov zemného plynu. Povolenie získala aj napriek námietkam viacerých environmentálnych organizácií na čele s Greenpeace a Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Štátna rada zamietla tvrdenie enviroorganizácií, že nové vrty v lokalite 20 kilometrov severne od ostrova Schiermonnikoog poškodia miestne životné prostredie.
Vrtná plošina bude poháňaná veternou energiou zo susedného ostrova Borkum, ktorý je nemeckým územím. Spoločnosť One-Dyas spresnila, že plánované zvýšenie ťažby plynu nesúvisí s konfliktom na Blízkom východe, ale s tým, že holandská vláda sa snaží zvýšiť domáce dodávky, pretože hrozí riziko, že Európa by mohla v priebehu niekoľkých týždňov čeliť nedostatku paliva.
Generálny riaditeľ spoločnosti Chris de Ruyter uviedol, že ťažobný projekt „je v súlade s cieľom holandskej politiky pre malé plynové polia: čo najviac uspokojiť dopyt domácim zemným plynom“.
Spoločnosť One-Dyas vyvíja v danej oblasti už aj tretí vrt, ktorý jej umožní zvýšiť ťažbu na dve miliardy kubických metrov ročne, čo stačí na pokrytie 7 % holandského domáceho dopytu.
Holandsko v súčasnosti dováža 60 % svojho plynu vrátane 14 % z Nórska a 27 % zo Spojených štátov vo forme skvapalneného plynu (LNG). Vláda chce obmedziť nákup plynu z Ruska a Blízkeho východu a znížiť aj dovoz LNG z USA, ktorý obsahuje vyššie množstvo metánu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)