Holandská ekonomika klesne menej, než sa čakalo

Amsterdam 17. augusta (TASR) – Holandská ekonomika klesne tento rok pravdepodobne miernejšie, než naznačoval pôvodný odhad. Uviedol to v pondelok holandský Úrad pre analýzu hospodárskej politiky (CPB), ktorý zverejnil novú prognózu.



Ako CPB informoval, piata najväčšia ekonomika eurozóny by mala v dôsledku pandémie nového koronavírusu zaznamenať tento rok pokles o 5,1 %. V nasledujúcom roku čaká CPB rast na úrovni 3,2 %.



Najnovšia prognóza je optimistickejšia než ostatná z júna, keď CPB počítal s poklesom ekonomiky o 6,4 %. Napriek tomu aj v prípade, že sa zrealizuje súčasný, optimistickejší odhad CPB, bude to najväčší pokles holandskej ekonomiky v jej modernej histórii.



Podľa šéfa CPB Pietera Hasekampa aj napriek nižším číslam je to obrovský šok. „Veľká časť tohto šoku sa pritom ešte len prejaví, keďže bankroty a nezamestnanosť prichádzajú vždy s určitým oneskorením," dodal.



CPB očakáva, že miera nezamestnanosti vzrastie v budúcom roku na približne 7 %, čo je takmer dvojnásobok oproti hodnote zo začiatku tohto roka. Tento rok by nezamestnanosť mala dosiahnuť zhruba 5 % oproti 3,4-percentnej úrovni z roku 2019.



CPB však upozornil, že prognózy môže výrazne zmeniť druhá vlna pandémie nového koronavírusu. V takom prípade by ekonomika Holandska mohla tento rok klesnúť o viac než 6 % a v budúcom roku o ďalšie 3 %. Horšie sa bude vyvíjať aj nezamestnanosť, ktorú v prípade skomplikovania situácie Úrad pre analýzu hospodárskej politiky odhaduje na budúci rok na úrovni okolo 10 %.