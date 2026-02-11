< sekcia Ekonomika
Holandský export sa v decembri medziročne posilnil
Autor TASR
Amsterdam 11. februára (TASR) - Export z Holandska v decembri vzrástol najrýchlejším tempom za viac ako tri roky. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Decembrový holandský vývoz v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka stúpol o 7,1 % po novembrovom posilnení o 5 %. Decembrový medziročný rast bol najsilnejší od októbra 2022, v ktorom sa holandský export zväčšil o 8,1 %. Firmy vyviezli predovšetkým viac strojov a ropných produktov, uviedol štatistický úrad.
Holandský dovoz v decembri medziročne stúpol o 5,8 %. Zvýšil sa import nerastov, elektrických strojov, potravín a luxusných tovarov.
Obchodný prebytok Holandska v minulom roku klesol na 117,5 miliardy eur z úrovne 124,6 miliardy eur, na ktorej bol v roku 2024.
