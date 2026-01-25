< sekcia Ekonomika
Holandský fond ABP znížil hodnotu amerických dlhopisov v portfóliu
Trhová hodnota amerických vládnych dlhopisov v portfóliu fondu ABP dosiahla v septembri minulého roka necelých 19 miliárd eur.
Autor TASR
Londýn 25. januára (TASR) - Holandský dôchodkový fond ABP, najväčší dôchodkový fond v Európe, zredukoval za deväť mesiacov minulého roka hodnotu amerických dlhopisov vo svojom portfóliu približne o tretinu. Po správach zo strany škandinávskych fondov je to ďalší dôkaz, že investori sú vo vzťahu k americkým aktívam omnoho opatrnejší. Informovala o tom agentúra Reuters.
Trhová hodnota amerických vládnych dlhopisov v portfóliu fondu ABP dosiahla v septembri minulého roka necelých 19 miliárd eur. Na porovnanie, na konci roka 2024 predstavovala hodnota týchto aktív v holandskom fonde 29 miliárd eur.
O výraznom poklese hodnoty amerických dlhopisov v portfóliu ABP informovala medzi prvými rozhlasová stanica NOS, ktorá citovala názory analytikov, podľa ktorých je hlavným dôvodom predaj dlhopisov, pričom nové fond už nenakúpil. Zmena v cene aktív nemohla hrať žiadnu rolu, dodali analytici, keďže ich cena v danom období stagnovala, prípadne mierne rástla.
Nepriamo to potvrdil aj hovorca ABP. Ten síce priamo nepovedal, že za poklesom hodnoty bol predaj aktív fondom, uviedol však, že „informácie NOS neboli nesprávne“.
Informácie o zmene hodnoty amerických dlhopisov v portfóliu najväčšieho európskeho fondu boli zverejnené krátko potom, ako dánsky dôchodkový fond AkademikerPension a následne jeden z najväčších švédskych dôchodkových fondov Alecta oznámili rovnaké zmeny, čo sa týka amerických aktív. Začiatkom týždňa AkademikerPension, ktorý spravuje aktíva v celkovej hodnote zhruba 21 miliárd eur, uviedol, že do konca januára predá americké dlhopisy vo svojom portfóliu v hodnote približne 100 miliónov USD.
Na druhý deň fond Alecta oznámil, že za posledný rok sa zbavil väčšiny amerických dlhopisov vo svojej držbe. Ako dôvod uviedol zvýšené riziko nepredvídateľnosti amerických krokov.
„Od začiatku roka 2025 sme v rámci viacerých kôl zredukovali hodnotu amerických dlhopisov, pričom redukcia sa dotkla väčšiny z celkového objemu dlhopisov v našej držbe,“ povedal pre agentúru Reuters hlavný investičný manažér fondu Pablo Bernengo. Švédsky denník Dagens Industri informoval, že fond Alecta predal americké dlhopisy v celkovej hodnote 7,7 miliardy až 8,8 miliardy USD (6,56 miliardy až 7,50 miliardy eur)
(1 EUR = 1,1742 USD)
