Holandský koncern AkzoNobel zruší na celom svete 2000 pracovných miest

Amsterdam 24. septembra (TASR) - Holandský producent farieb a lakov AkzoNobel v utorok oznámil, že vo svojich prevádzkach na celom svete zruší 2000 pracovných miest. To je viac ako 5 % jeho pracovnej sily. Cieľom opatrenia je znížiť náklady. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Generálny riaditeľ Greg Poux-Guillaume uviedol, že redukcia pracovných miest umožní spoločnosti "stať sa agilnejšou na nestálych trhoch a kompenzovať protivetry, akými sú napríklad rastúce náklady na prácu".



AkzoNobel, výrobca farieb Dulux, zaznamenal rast tri po sebe nasledujúce štvrťroky, ale toto odvetvie zasiahli stúpajúce náklady na suroviny a spomalenie globálnej ekonomiky.



Podľa ostatnej výročnej správy spoločnosť ku koncu minulého roka zamestnávala 35.200 ľudí vo viac ako 150 krajinách sveta.



Cieľom rušenia pracovných miest je znížiť náklady a zvýšiť efektivitu, povedal Poux-Guillaume a dodal, že to "urýchli rozhodovanie a zefektívni štruktúru riadenia".



Očakáva sa, že prepúšťanie bude dokončené v závere budúceho roka, uviedla firma so sídlom v Amsterdame.