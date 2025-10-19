< sekcia Ekonomika
Holandský minister bude rokovať s Čínou o spoločnosti Nexperia
Holandská vláda koncom septembra využila zákon z čias studenej vojny a prevzala kontrolu nad spoločnosťou.
Autor TASR
Amsterdam 19. októbra (TASR) - Holandský minister hospodárstva Vincent Karremans plánuje v najbližších dňoch stretnutie s predstaviteľmi čínskej vlády. Témou rokovaní bude hľadanie riešenia patovej situácie okolo výrobcu počítačových čipov Nexperia, uviedol minister v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ministerstvo hospodárstva už v piatok (17. 10.) oznámilo, že s čínskou stranou rokuje o vývozných kontrolách uvalených na spoločnosť Nexperia. Holandská vláda koncom septembra využila zákon z čias studenej vojny a prevzala kontrolu nad spoločnosťou, ktorá dodáva počítačové čipy pre automobilový priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky. Za dôvod označila obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech.
Nexperia následne oznámila, že na základe rozhodnutia vlády v Pekingu nesmie od 4. októbra dovážať z Číny určité tovary. O niekoľko dní neskôr spoločnosť varovala automobilky a ich dodávateľov, že za súčasných podmienok nevie zaručiť dodávky čipov.
Popredné európske automobilky varujú pred hroziacim nedostatkom čipov používaných v odvetví, ak sa čoskoro nepodarí urovnať spor. Bez čipov od spoločnosti Nexperia nemôžu európski dodávatelia automobilového priemyslu vyrábať diely a komponenty potrebné na zásobovanie výrobcov vozidiel, a preto hrozí zastavenie výroby, uviedlo tento týždeň Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).
