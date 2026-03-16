Holandský obchodný prebytok klesol najnižšie od vlaňajšieho augusta
Autor TASR
Amsterdam 16. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Holandska sa v januári znížil na 8,06 miliardy eur z úrovne 11,05 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Obchodný prebytok krajiny tak klesol na najnižšiu hodnotu od vlaňajšieho augusta. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil holandský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Holandský vývoz v januári medziročne klesol o 5,1 % na sumu 61,44 miliardy eur. Oslabil sa vývoz na trhy členských krajín Európskej únie (-3,5 %) aj na trhy štátov mimo EÚ (-7,5 %). Najvýraznejšie klesol export v segmente strojov a dopravných prostriedkov (-1,4 %), chemických výrobkov (-5,6 %) a v kategórii minerálnych palív, mazív a súvisiacich produktov (-9,3 %).
Dovoz do Holandska sa medziročne tiež zmenšil, ale menej výrazne ako vývoz, a to o 3,5 % na 53,38 miliardy eur. Znížil sa dovoz z EÚ (-4,6 %) aj zo štátov mimo EÚ (-0,8 %). Najprudší pokles importu nastal v segmente chemických výrobkov (-10,2 %), minerálnych palív, mazív a súvisiacich produktov (-13,1 %) a v kategórii potravín a živých zvierat (-3,3 %).
