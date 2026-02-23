< sekcia Ekonomika
Holandský priemysel žiada EÚ o objasnenie situácie okolo ciel USA
Najvyšší súd USA v piatok (20. 2.) rozhodol, že nebolo v právomoci prezidenta uvaliť vlani niektoré clá.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 23. februára (TASR) - Holandské združenie technologického priemyslu (FME) vyzvalo holandskú vládu aj Európsku úniu, aby objasnili stav okolo amerických dovozných ciel, ktorý nastal po minulotýždňovom rozhodnutí Najvyššieho súdu USA a následnej reakcii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na správu denníka NL Times upozornil bruselský spravodajca TASR.
Najvyšší súd USA v piatok (20. 2.) rozhodol, že nebolo v právomoci prezidenta uvaliť vlani niektoré clá. Trump v reakcii na rozhodnutie súdu rovnako v piatok podpísal výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní. V sobotu (21. 2.) tieto clá zvýšil na 15 percent.
FME vo svojom vyhlásení uviedlo, že najnovší vývoj v USA vytvoril pre európskych vývozcov značnú neistotu.
„Rozhodnutie Najvyššieho súdu je pozitívne. Dlhodobo sme proti americkým dovozným clám a všetko, čo by mohlo pomôcť ich znížiť, je priaznivé,“ povedal v nedeľu (22. 2.) hovorca FME vo vyhlásení pre médiá.
Holandské združenie technologického priemyslu upozorňuje, že aj napriek rozhodnutiu Trumpa zostáva právna situácia nepredvídateľná.
„Už prebiehali vyšetrovania týkajúce sa obchodných opatrení ovplyvňujúcich dovoz zdravotníckych zariadení, robotiky a priemyselných strojov. Po tomto rozhodnutí by Trump mohol zaviesť clá na tieto produkty. Okrem toho by mohol kedykoľvek rozšíriť päťdesiatpercentné clá uvalené na oceľ a hliník tak, aby sa vzťahovali na širšiu škálu produktov,“ opísal situáciu hovorca FME.
Hovorca Európskej komisie v nedeľu oznámil, že exekutíva EÚ bude konať tak, aby zabezpečila, že záujmy Európskej únie budú „plne chránené“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Najvyšší súd USA v piatok (20. 2.) rozhodol, že nebolo v právomoci prezidenta uvaliť vlani niektoré clá. Trump v reakcii na rozhodnutie súdu rovnako v piatok podpísal výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní. V sobotu (21. 2.) tieto clá zvýšil na 15 percent.
FME vo svojom vyhlásení uviedlo, že najnovší vývoj v USA vytvoril pre európskych vývozcov značnú neistotu.
„Rozhodnutie Najvyššieho súdu je pozitívne. Dlhodobo sme proti americkým dovozným clám a všetko, čo by mohlo pomôcť ich znížiť, je priaznivé,“ povedal v nedeľu (22. 2.) hovorca FME vo vyhlásení pre médiá.
Holandské združenie technologického priemyslu upozorňuje, že aj napriek rozhodnutiu Trumpa zostáva právna situácia nepredvídateľná.
„Už prebiehali vyšetrovania týkajúce sa obchodných opatrení ovplyvňujúcich dovoz zdravotníckych zariadení, robotiky a priemyselných strojov. Po tomto rozhodnutí by Trump mohol zaviesť clá na tieto produkty. Okrem toho by mohol kedykoľvek rozšíriť päťdesiatpercentné clá uvalené na oceľ a hliník tak, aby sa vzťahovali na širšiu škálu produktov,“ opísal situáciu hovorca FME.
Hovorca Európskej komisie v nedeľu oznámil, že exekutíva EÚ bude konať tak, aby zabezpečila, že záujmy Európskej únie budú „plne chránené“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)