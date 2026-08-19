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Holandský priemyselný obrat vzrástol o 8,4 percenta
Je to najväčší medziročný nárast od konca roka 2022.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 19. augusta (TASR) - Holandský priemyselný obrat v druhom štvrťroku 2026 vzrástol o 8,4 percenta, čo je najväčší medziročný nárast od konca roka 2022. Avšak podľa údajov národného štatistického úradu CBS tento rast bol spôsobený najmä vyššími cenami ropy, a nie skutočným oživením ekonomiky. Na stredajšiu správu informačného portálu Dutchnews.nl upozornil spravodajca TASR.
Ceny v celom priemyselnom odvetví boli o 5 % vyššie ako v rovnakom období pred rokom, takže viac ako polovicu priemyselného nárastu odráža drahší tovar a nie vyššie tržby. V minulom roku obrat v druhom trimestri klesol o 0,7 %.
Rast bol okrem toho nerovnomerný, keď rafinérie a chemický priemysel zaznamenali o 31,2 % viac obratu ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Samotný ropný priemysel vzrástol o 83 %, pričom jeho predajné ceny vzrástli o 40,5 %.
Vyššie ceny ropy pramenia z narušenia dodávok energií cez Hormuzský prieliv, ktorý je od útokov USA a Izraela na Irán z konca februára tohto roku do značnej miery uzavretý. Keďže cez prieliv prechádza len málo lodí, ceny vzrástli a to viedlo k drahšiemu benzín aj v Holandsku.
CBS upozornil, že nie každý sektor holandskej ekonomiky v uvedenom období rástol. Najviac klesol obrat v odvetví potravinárstva, nápojov a tabaku - o 6,7 %. Najmä preto, že predajné ceny klesli.
Výrobcovia sú optimistickejší čo sa týka nasledujúcich mesiacov, uvádza CBS, pretože viacerí z nich očakávajú vyšší obrat ako kedykoľvek predtým od polovice roka 2022. Aj napriek tomu mnohé odvetvia nedokážu nájsť dostatok pracovníkov a tiež platí, že viac priemyselných spoločností v druhom štvrťroku 2026 skrachovalo ako v tom istom období predchádzajúceho roku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Ceny v celom priemyselnom odvetví boli o 5 % vyššie ako v rovnakom období pred rokom, takže viac ako polovicu priemyselného nárastu odráža drahší tovar a nie vyššie tržby. V minulom roku obrat v druhom trimestri klesol o 0,7 %.
Rast bol okrem toho nerovnomerný, keď rafinérie a chemický priemysel zaznamenali o 31,2 % viac obratu ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Samotný ropný priemysel vzrástol o 83 %, pričom jeho predajné ceny vzrástli o 40,5 %.
Vyššie ceny ropy pramenia z narušenia dodávok energií cez Hormuzský prieliv, ktorý je od útokov USA a Izraela na Irán z konca februára tohto roku do značnej miery uzavretý. Keďže cez prieliv prechádza len málo lodí, ceny vzrástli a to viedlo k drahšiemu benzín aj v Holandsku.
CBS upozornil, že nie každý sektor holandskej ekonomiky v uvedenom období rástol. Najviac klesol obrat v odvetví potravinárstva, nápojov a tabaku - o 6,7 %. Najmä preto, že predajné ceny klesli.
Výrobcovia sú optimistickejší čo sa týka nasledujúcich mesiacov, uvádza CBS, pretože viacerí z nich očakávajú vyšší obrat ako kedykoľvek predtým od polovice roka 2022. Aj napriek tomu mnohé odvetvia nedokážu nájsť dostatok pracovníkov a tiež platí, že viac priemyselných spoločností v druhom štvrťroku 2026 skrachovalo ako v tom istom období predchádzajúceho roku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)