Haag 18. júla (TASR) - Holandský výrobca elektrických bicyklov VanMoof vyhlásil bankrot. To prinútilo spoločnosť, ktorá získala ocenenia za dizajn za svoje štýlové, minimalistické elektrické bicykle, v utorok zastaviť predaj. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Spoločnosť VanMoof čelila finančným problémom. Firma so sídlom v Amsterdame, ktorú založili v roku 2009 bratia Taco a Ties Carlierovci, zverejnila na svojej webovej stránke vyhlásenie, v ktorom informuje klientov, že amsterdamský súd v pondelok (17. 7.) vyhlásil bankrot VanMoof.



Počas pandémie ochorenia COVID-19 zaznamenala spoločnosť prudký nárast dopytu po jej bicykloch, keď si ľudia hľadali alternatívne spôsoby dopravy. To však viedlo k meškaniu dodávok a k ďalším problémom. Holandské médiá tvrdia, že firmu potopila zlá reklama, pretože bicykle sa často kazili a opravy trvali príliš dlho.



VanMoof používa na výrobu bicyklov množstvo vlastných dielov, čo znamená, že bežné predajne a opravovne bicyklov, ktoré sú súčasťou takmer každého holandského mesta a dediny, ich v prípade poruchy nedokážu ľahko opraviť.



Podľa finančného denníka Het Financieele Dagblad (FD) stratila amsterdamská firma v roku 2021 takmer 80 miliónov eur a zhruba rovnakú stratu mala aj minulý rok.



V pondelok súd vymenoval dvoch správcov konkurznej podstaty. Tí preverujú možnosť predaja majetku tretej strane, aby aktivity VanMoof mohli pokračovať.



Zostáva tak nejasné, ako holandský bankrot ovplyvní zahraničné operácie spoločnosti, ktorá predáva svoje bicykle online a má značkové predajne vo viac ako 20 mestách po celom svete vrátane New Yorku, San Francisca, Paríža a Tokia.



Spotrebitelia, ktorí si objednali e-bike od VanMoof a zaplatili zálohu, môžu svoju pohľadávku voči firme prihlásiť u správcov. Či dostanú peniaze späť, je otázne, uviedli noviny.