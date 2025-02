Holandský výrobca elektroniky Philips vykázal za 4. štvrťrok stratu

Amsterdam 19. februára (TASR) - Holandský výrobca elektroniky a zdravotnej techniky Philips vykázal v stredu stratu za 4. štvrťrok 2024 pri takmer stagnujúcich tržbách. TASR o tom informuje na základe správ AFP a portálu RTTNews.



Konkrétne, spoločnosť v stredu oznámila, že v posledných troch mesiacoch 2024 zaznamenala čistú stratu 333 miliónov eur v porovnaní so ziskom 38 miliónov eur v predchádzajúcom roku. Tento výsledok odzrkadľuje jednorazové položky ako daň z príjmu vo výške 449 miliónov eur a náklady na reštrukturalizáciu.



Prevádzkový zisk sa pritom zvýšil na 199 miliónov eur z 24 miliónov eur v predchádzajúcom roku. Tržby však vo 4. štvrťroku mierne klesli na 5,044 miliardy eur z 5,062 miliardy eur pred rokom. Porovnateľný rast predaja dosiahol 1 %, napriek dvojcifernému poklesu v Číne.



Porovnateľný príjem objednávok sa vo 4. štvrťroku zvýšil o 2 % so silným výkonom v Severnej Amerike a geografických oblastiach rastu, čo čiastočne kompenzoval dvojciferný pokles dopytu v Číne.



Za celý rok 2024 spoločnosť Philips vykázala čistú stratu 698 miliónov eur po strate 463 miliónov eur v roku 2023. Generálny riaditeľ Roy Jakobs uviedol ako dôvody strát "dvojciferný pokles odbytu spotrebiteľskej aj zdravotnej divízie v Číne", ako aj "pretrvávajúce náročné makroekonomické prostredie".



Celkové tržby za rok 2024 dosiahli 18 miliárd eur v porovnaní s 18,1 miliardami eur v roku 2023. Analytici očakávali celoročnú stratu 65 miliónov eur a tržby 18 miliárd eur.



Jakobs uviedol, že spomaľujúca sa čínska ekonomika poškodzuje dopyt spotrebiteľov po produktoch Philips a protikorupčné úsilie vlády zasahuje do obstarávania zdravotníckych materiálov.



Pri pohľade do budúcnosti očakáva spoločnosť Philips vo fiškálnom roku 2025 rast porovnateľných tržieb o 1 až 3 %.