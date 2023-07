Holandský výrobca farieb Akzo Nobel zvýšil kvartálny zisk

Amsterdam 25. júla (TASR) - Holandský výrobca farieb a náterov Akzo Nobel zlepšil celoročné vyhliadky v oblasti prevádzkového zisku po tom, ako za 2. kvartál zaznamenal jeho rast o takmer pätinu a navyše klesajúce vstupné náklady zvyšujú šance lepšieho výsledku v 2. polroku. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že v 2. štvrťroku dosiahla čistý zisk 118 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka vykázala firma zisk na úrovni 106 miliónov eur. Okrem toho pozorne sledovaný zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) upravený o mimoriadne položky dosiahol 397 miliónov eur, čo medziročne predstavuje rast o 18 %.



Tržby dosiahli 2,74 miliardy eur. Medziročne to znamená pokles o 4 %, pod čo sa však veľkou mierou podpísali nepriaznivé kurzové vplyvy. Bez ich započítania tržby Akzo Nobel vzrástli o 3 %.



V reakcii na kvartálne výsledky holandská firma zlepšila vyhliadky upraveného EBITDA na celý rok. Pôvodne počítala s týmto ziskom za rok 2023 od 1,2 miliardy do 1,5 miliardy eur, teraz očakáva, že dosiahne od 1,4 miliardy do 1,55 miliardy eur.