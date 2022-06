Holandským farmám hrozí zánik pre opatrenia na zníženie emisií dusíka

Brusel/Amsterdam 13. júna (TASR) - Mnohým holandským živočíšnym farmám hrozí zatváranie alebo drastické obmedzenie výroby, ak chcú splniť ciele, týkajúce sa znižovania emisií dusíka. Ide o ciele, ktoré sú v súlade s environmentálnou politikou EÚ, informuje spravodajca TASR.



Spravodajský server DutchNews.nl upozornil na vyhlásenie ministerky pre životné prostredie Christianne van der Walovej a ministra poľnohospodárstva Henka Staghouwera z piatka 10. júna, podľa ktorých je vo veľkých častiach Holandska potrebné prijať "drastické opatrenia", aby sa splnili pravidlá EÚ o boji proti znečisťovaniu dusíkom. V praxi to znamená, že niektoré farmy budú musieť zatvoriť.



Celkovo sa musia úrovne emisií dusíka znížiť o 70 % v 131 kľúčových oblastiach, spresnila van der Walová.



Nový prístup k tejto problematike, ktorý vypracovali po súdnom prípade z roku 2019, zahŕňa monitorovanie emisií dusíka v jednotlivých regiónoch. V niektorých odľahlých oblastiach sa musí znečistenie spôsobené dusíkom do roku 2030 znížiť o 12 %, no v iných, najmä v blízkosti zraniteľných biotopov, sú potrebné oveľa drastickejšie opatrenia, upozornili ministri.



Dvanásť holandských provincií dostalo k dispozícii viac ako rok na vypracovanie podrobných plánov na splnenie cieľov, pričom sa zamerali na emisie z poľnohospodárstva a priemyslu, stavebníctva a dopravy.



Agrosektor je zodpovedný za približne 41 % emisií dusíka v biotopoch, ktoré sú chránené právom EÚ ako lokality sústavy Natura 2000. Niektorí farmári budú schopní obmedziť znečistenie dusíkom alebo presunúť svoje prevádzky mimo chránených biotopov, ako však upozornili uvedení ministri, mnohí farmári a pestovatelia túto šancu nemajú a ich výroba môže skončiť.



Cieľom národného plánu je znížiť celkové emisie dusíka o 50 % do roku 2030. Nový plán bol prijatý potom, ako Štátna rada v máji 2019 upozornila, že dovtedajšia vládna stratégia na zníženie prebytočného množstva dusíka je v rozpore so smernicami EÚ o ochrane zraniteľných biotopov. Pôvodný plán bol prijatý s cieľom znížiť emisie reaktívnych foriem dusíka, ako je amoniak z poľnohospodárstva, a oxid dusný z paliva na vykurovanie.



Poľnohospodárske združenia po piatkovom oznámení vlády o potrebe drastických opatrení uviedli, že zintenzívnia svoje protesty. Prvá demonštrácia by sa mala konať v Haagu 22. júna.



Minulý rok, podobne ako aj v roku 2020, protestujúci farmári spôsobili chaos na diaľniciach a v centre miest, keď na demonštrácie prišli traktormi.



DutchNews.nl pripomenul, že vláda vyčlenila na financovanie prechodu na ekologickejšie poľnohospodárstvo s nižšími emisiami dusíka ďalších 24,3 miliardy eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)