Amsterdam 22. novembra (TASR) - Holandským spotrebiteľom sa v novembri zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla na najvyššiu úroveň za viac ako rok. Ukázali to v stredu výsledky najnovšieho prieskumu holandského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2023 zvýšil na -33 bodov z -38 bodov v októbri. To je jeho najväčšia hodnota od februára 2022, ale udržala sa hlboko pod dvadsaťročným priemerom -10 bodov.



V rámci jednotlivých komponentov v novembri vzrástol čiastkový index ekonomickej klímy na -47 bodov z októbrových -56 bodov. To naznačuje, že domácnosti boli v súvislosti s ekonomikou menej pesimistickí ako pred mesiacom.



Menej negatívne boli aj názory spotrebiteľov na ekonomickú situáciu v uplynulých 12 mesiacoch (-66 oproti -74 bodov) aj v nasledujúcich 12 mesiacoch (-28 oproti -37).



Spotrebitelia uviedli, že čas na uskutočnenie veľkých nákupov je v novembri o niečo menej nepriaznivý ako v októbri. Indikátor ochoty nakupovať pritom stúpol na -24 z -27 bodov, keďže hodnotenia finančnej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch boli menej negatívne (-1 oproti -4 body).