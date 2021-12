Holčíkovce získali dotáciu na opravu ciest, obnovia ich po 40 rokoch

Holčíkovce 30. decembra (TASR) - Chatári a návštevníci v rekreačných oblastiach Domaša Eva a Poľany sa po rokoch dočkajú nových ciest. Obec Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou, v ktorej katastri sa strediská nachádzajú, získala na rekonštrukciu komunikácií a výstavbu parkovacích miest od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dotáciu vo výške približne štvrť milióna eur.



"Sme milo prekvapení, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky vo výške zhruba 250.000 eur, aj keď predpokladané výdavky sú vyššie," uviedol pre TASR starosta Michal Flešár s tým, že dofinancovanie z obecného rozpočtu bude predstavovať viac ako päť percent z dotácie.



Cestné komunikácie postavené v 70. a 80. rokoch sú v súčasnosti podľa jeho slov aj napriek niekoľkým opravám miestami v havarijnom stave. Úseky, ktoré treba opraviť, by si vyžiadali náklady vo výške 0,5 milióna eur, preto dotácia, ktorú obec získala od MIRRI, poslúži na rekonštrukciu najkritickejších z nich. V stredisku Eva je to cesta smerom na Zátoku, na Poľanách k autokempingu, podľa projektu ide spolu o 2779 metrov nového asfaltu. V miestach, kde to šírka vozovky dovolí, by tiež malo vzniknúť približne 100 pozdĺžnych parkovacích miest.



V prípade, že sa obci podarí zrealizovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa do dvoch-troch mesiacov, cesty by chcela zrekonštruovať do budúcoročnej letnej sezóny.