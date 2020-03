Holding Eco-Investment vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou 3 mil. eur

Bratislava 24. marca (TASR) - Priemyselno-investičný holding Eco–Investment, ktorý podniká v oblasti spracovania papiera a celulózy a tiež v potravinárstve, vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou nového koronavírusu tri milióny eur.



Už v priebehu minulého týždňa odišlo do slovenských nemocníc a domovov sociálnych služieb 10 kamiónov naložených papierovou hygienou. Viac ako 500 paliet, teda 80.000 spotrebiteľských balení servítok či papierových obrúskov a viac ako 300.000 kotúčikov toaletného papiera, rozviezli zo závodu SHP Group v Harmanci do nemocníc a domovov sociálnych služieb v Ružomberku, Banskej Bystrici, Brezne a v ďalších mestách. Dodávky papierovej hygieny budú pokračovať aj v tomto týždni. Spoločnosť zároveň zo závodu Mondi SCP v Ružomberku rozváža krajským nemocniciam kancelársky papier.



V portfóliu holdingu je aj spoločnosť Tauris Group, ktorá z výroby v Rimavskej Sobote začala s rozvozom balených mäsových výrobkov pre organizácie so starostlivosťou o sociálne slabších a zdravotne odkázaných občanov. Tauris spolupracuje s organizáciou Úsmev ako dar, Občianskou alternatívnou iniciatívou SR a s krízovými štábmi záchrannej služby, ktoré zásobujeme predovšetkým jedlom.



"Napriek pandémii robíme všetko pre to, aby naše závody dokázali zabezpečiť všetky potreby a nároky zákazníkov. Každý v tejto ťažkej dobe pomáha, ako vie. Myslíme na tých, ktorí potrebujú pomoc, a tiež na tých, ktorí sú doslova v prvej línii v boji s vírusom. Dodávky s výrobkami odosielame v niekoľkých fázach do slovenských nemocníc a domovov sociálnych služieb. Snáď naša pomoc aspoň čiastočne odľahčí inštitúcie a zariadenia, ktoré majú v týchto dňoch plné ruky práce," povedal prezident a predseda predstavenstva Eco–Investment Milan Fiľo.