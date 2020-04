Holding MSM Group o hromadnom prepúšťaní neuvažuje, výroba pokračuje

Dubnica nad Váhom 2. apríla (TASR) – Hromadné prepúšťanie v holdingu MSM Group nateraz nehrozí. Jeden z najväčších zamestnávateľov na Považí necháva otvorené všetky svoje továrne.



Podľa generálneho riaditeľa Pavla Čahoja prijala spoločnosť opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a udržanie výroby. „Robíme všetko pre to, aby sme udržali výrobu a prácu pre ľudí, znížili sme najmä nepriame náklady, akými sú výdavky na marketing či vzdelávanie zamestnancov. V zmysle legislatívy sme prerokovali aj možnosť uplatnenia prekážok na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy 60 % priemerného mesačného zárobku,” uviedol riaditeľ.



V prípade pretrvávajúcej pandémie má spoločnosť podľa neho pripravené rôzne scenáre ďalšieho fungovania. Už teraz však evidujú narastajúce avizované problémy dodávok. „Aktívne sledujeme opatrenia vlády a očakávame, že vláda čím skôr prijme také opatrenia na trhu práce, ktoré znížia dosah krízy na priemyselné spoločnosti a najmä pomôžu udržať zamestnanosť v regiónoch,” doplnil Čahoj.



Výroba v jednotlivých podnikoch sa realizuje s určitými obmedzeniami. Ľudia, ktorých náplň práce to umožňuje, pracujú z domova, prípadne čerpajú dovolenky. „Tí, ktorí majú prácu viazanú na miesto vo fabrike, majú zabezpečenú najvyššiu možnú ochranu svojho zdravia,” hovorí personálna riaditeľka Stanislava Barančíková. V spoločnosti tiež obmedzili externé návštevy, znížili počet osôb v administratívnych budovách a využívajú v maximálnej možnej miere online porady.



MSM Group je holding zastrešujúci dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu. Hlavné portfólio spoločností patriacich do skupiny pokrýva celý životný cyklus munície, rádio-navigačné systémy pre letiská a výrobu špeciálnych kontajnerov na mieru. Na Slovensku má prevádzky v Dubnici nad Váhom, Novákoch a Banskej Bystrici, ďalšie sú v zahraničí. Holding MSM Group v súvislosti so šírením nového koronavírusu ponúkol štátu bezplatne aj mobilné poľné nemocnice, ktoré vyrába.