Holding Porsche SE vykázal za 1. štvrťrok stratu 923 miliónov eur
Zisk po odpočítaní odpisov a opravných položiek klesol v prvom štvrťroku o vyše pätinu na 382 miliónov eur.
Autor TASR
Stuttgart 13. mája (TASR) - Holdingová spoločnosť Porsche SE sa aj v prvom štvrťroku prepadla hlboko do červených čísel. Spoločnosť v stredu oznámila, že strata dosiahla 923 miliónov eur. Za hlavný dôvod označila odpis hodnoty podielu vo výrobcovi luxusných športových automobilov Porsche vo výške 1,3 miliardy eur. V prvom štvrťroku minulého roka holding Porsche SE vykázal stratu vo výške 1,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zisk po odpočítaní odpisov a opravných položiek klesol v prvom štvrťroku o vyše pätinu na 382 miliónov eur. Čistá zadlženosť vo výške 5,15 miliardy eur bola o niečo vyššia ako na konci roka 2025, keď dosahovala 5,10 miliardy eur. Spoločnosť dosiahla konsolidovaný zisk a ďalej posilnila svoju finančnú štruktúru, uviedol Hans Dieter Pötsch, predseda predstavenstva Porsche SE. „Obchodné modely našich kľúčových investícií, ktoré dlho dobre fungovali, sa však musia zásadným spôsobom prispôsobiť novým podmienkam na trhu,“ zdôraznil.
Holdingová spoločnosť Porsche SE naďalej usiluje o upravený konsolidovaný výsledok za celý rok 2026 v rozmedzí 1,5 až 3,5 miliardy eur a o čisté zadlženie na konci roka v rozmedzí 4,7 až 5,2 miliardy eur.
