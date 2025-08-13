< sekcia Ekonomika
Holding Porsche SE zhoršil celoročný výhľad zisku
Porsche SE teraz za celý rok 2025 očakáva prispôsobený zisk po zdanení v rozpätí 1,6 miliardy eur až 3,6 miliardy eur.
Autor TASR
Stuttgart 13. augusta (TASR) - Holding Porsche SE, väčšinový vlastník koncernu Volkswagen (VW), výrazne zhoršil svoj celoročný výhľad. Spoločnosť svoje rozhodnutie odôvodnila zložitou situáciou, v ktorej sa nachádzajú skupina VW a jej dcéra Porsche AG. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Porsche SE teraz za celý rok 2025 očakáva prispôsobený zisk po zdanení v rozpätí 1,6 miliardy eur až 3,6 miliardy eur. Podľa skoršej prognózy sa mal pohybovať v pásme 2,4 miliardy eur až 4,4 miliardy eur. V prvom polroku holding zarobil 1,1 miliardy eur, čo je približne o miliardu menej ako v rovnakom období minulého roka. Čistý zisk sa v prvom polroku prepadol na 300 miliónov eur zo sumy 2,1 miliardy eur.
Situácia v automobilovom priemysle je vzhľadom na americké clá, stagnáciu v Číne a slabú európsku ekonomiku zložitá. V druhom štvrťroku výrazne klesli zisky automobilových koncernov VW a Porsche, čo sa prejavilo aj na bilancii Porsche SE. Holding oznámil, že čisté zadlženie sa v tomto roku naďalej snaží udržať v rozpätí 4,9 až 5,4 miliardy eur. V polovici roka dosiahlo čisté zadlženie 4,9 miliardy eur, zatiaľ čo na konci minulého roka to bolo 5,2 miliardy eur.
