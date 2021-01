Holding Solitea dokončil fúziu IT spoločností už aj na Slovensku

Bratislava 7. januára (TASR) – Holding Solitea dokončil fúziu IT spoločností začiatkom januára už aj na Slovensku. Prvú fázu veľkej fúzie spoločnosť odštartovala 1. júla minulého roka v Českej republike a konečnú fázu zavŕšila fúziou šiestich firiem na Slovensku. Obrat holdingu za posledný fiškálny rok sa odhaduje na úrovni zhruba 72 miliónov eur. Spoločnosť pôsobí v 15 krajinách sveta.



Holding sa špecializuje na vývoj podnikových, účtovných, fakturačných a personálnych systémov a orientuje sa aj na riešenie infraštruktúry. "Chceme zjednodušiť a odľahčiť organizačnú štruktúru, a tiež sa viac zamerať na prepojenie našich produktov," vysvetlil predseda predstavenstva Martin Cígler.



Holding v najbližšom období čaká aj výrazný rebranding (vytváranie nového názvu pre zavedenú značku, pozn. TASR). Vedenie holdingu tak chce čo najviac prepojiť meno so svojimi produktovými značkami a podporiť ich. "Nechystáme žiadne prevratné personálne zmeny, ani vynútené prechody našich zákazníkov na iné produkty. Fúzia nám ale umožnila zdieľať silné know-how," doplnil Cígler s tým, že pre klientov to znamená napríklad možnosť hladkého prechodu na softvér s vyššou špecializáciou pri rozvoji ich podnikania.



Na Slovensku sa fúzia dotkla šiestich IT firiem. Išlo o spoločnosti Axiom Bratislava, Solitea CDL, Solitea Gemma, Solitea Slovensko, Vema a Solitea WBI. Tie riadili celkovo osem produktových značiek. Po tejto fúzii tak do portfólia holdingu patria aj účtovné systémy pre živnostníkov a malé firmy, ERP systémy pre veľké spoločnosti i personálny a mzdový systém Vema.



Holding Solitea dlhodobo dodáva IT riešenia aj pre štátnu správu. Jedným z najväčších exportov tuzemských IT technológií do zahraničia je jej riešenie pre fínsku colnú správu. Okrem Slovenska a Českej republiky pôsobí holding aj v Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku či Srbsku. Ako vyčíslil holding, aktuálne zamestnáva vyše 1200 zamestnancov v deviatich krajinách strednej a východnej Európy.