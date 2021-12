Holíč referendum o výstavbe prekladiska zatiaľ nevyhlasuje

Holíč 4. decembra (TASR) - Mesto Holíč referendum k možnosti výstavby prekladiska lodných kontajnerov v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky holíčskeho kaštieľa zatiaľ vyhlasovať nebude. Decembrové mestské zastupiteľstvo nemalo do svojho programu zaradený takýto bod rokovania, uviedla to pre TASR zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá poslaneckú schôdzu viedla. Dôvodom je, že pamiatkový úrad SR vyhlásil 19. novembra medzi Pamiatkovou zónou Kopčany a kaštieľom s areálom v Holíči ochranné pásmo.



Referendum s dvoma otázkami avizoval holíčsky primátor Zdenko Čambal. Prvá otázka referenda sa mala týkať prekladiska. Druhá mala byť o tom, či obyvatelia súhlasia, aby vznikla stavebná uzávera. Podľa Látalovej by k vyhláseniu referenda mohlo prísť, ak by sa zmenili súčasné okolnosti.



V lokalite ohlásil súkromný investor zámer vybudovať logistické centrum na ploche 1,142 milióna štvorcových metrov s kapacitou zhruba milión kontajnerov ročne. Súčasťou prekladiska by malo byť päť koľajových portálových žeriavov, skladovacie haly, obslužné železničné a cestné komunikácie, parkovisko pre 100 kamiónov. Investor garantoval primárne 500 pracovných miest a 1500 sekundárne. Podľa vypracovaných projektov by mohlo mesto získať ročne 420.000 eur na dani z nehnuteľností a z pozemkovej dane.



Na devastáciu pamiatkového územia týmto spôsobom začali od začiatku poukazovať aktivisti, pamiatkari a verejnosť, ktorá iniciovala podpisovú akciu, v súčasnosti so 6260 podpismi. Negatívne stanovisko vyjadrilo ministerstvo kultúry s ochotou viesť diskusiu. Ministerstvo dopravy a výstavby, naopak, uviedlo, že víta iniciatívu, ktorá je"založená na reálnom pohľade na zabezpečenie očakávaných prepravných potrieb medzi Európskou úniou a Áziou". Trnavský samosprávny kraj podľa predsedu Jozefa Viskupiča vyhlásenie ochranného pásma víta, je povzbudením v snahe o zápis Archeoparku Kopčany - Mikulčice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, na ktorom TTSK dlhodobo spolupracuje s Juhomoravským krajom.