Holíč v rámci úsporných opatrení neznížil dotácie pre organizácie

Holíč 30. júna (TASR) – Mesto Holíč zaznamenalo za mesiace apríl, máj a jún výpadok podielových daní oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 vo výške 103.877 eur. Napriek tomu dotácie pre športové a kultúrne organizácie vyplatilo v plnej výške a nepristúpilo ani k odkladu splátok úverov. Informáciu pre TASR potvrdil primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.



"Výpadok podielových daní bol v apríli vo výške 34.441 eur, čo predstavovalo pokles o 9,19 percenta, v máji sme mali nižší príjem o 32.651 eur (13,11 percenta) a v júni do rozpočtu mesta prišlo z podielových daní menej o 11,28 percenta oproti roku 2019, čo predstavuje sumu 36.785 eur," uviedol Čambal.



Mesto napriek tomu nezrušilo dotácie športovým a kultúrnym organizáciám. "Mesto vyplatilo dotácie z rozpočtových prostriedkov mesta organizáciám podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 vo výške 125.000 eur, čo predstavuje 100 percent," doplnil primátor mesta.



Vedenie mesta nepristúpilo ani k odkladu úverových splátok a koronakrízu nepocítili ani zamestnanci úradu. "Splátky úverov sme neodložili, nemá to logiku. Každý by si mal svoje výdavky upraviť tak, aby boli prioritne splnené záväzky. Čo sa týka platov, k znižovaniu sme nepristúpili, platy zamestnancov zostali zmrazené, takisto aj odmeny," informoval Čambal.



Mesto však pravdepodobne bude upravovať rozsah investícií. "Pri schvaľovaní záverečného účtu bol prebytok hospodárenia určený na investičné akcie. Zoznam investícií, ktoré by sme chceli realizovať, schválilo mestské zastupiteľstvo s tým, že ich realizácia bude až na základe celkového vývoja príjmov mesta. Máme zavedený úsporný režim na všetky výdavky, bežné aj kapitálové, a vždy sa posudzuje ich nevyhnutnosť," doplnil primátor Holíča.