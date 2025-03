Holjenčík rokoval s predstaviteľmi energeticky náročných podnikov

Bratislava 17. marca (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík rokoval na pôde úradu s predstaviteľmi energeticky náročných podnikov - spoločností Duslo, Fortischem, Slovalco a OFZ. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.



Hlavnou témou rokovania boli podľa Igaza možnosti podpory konkurencieschopnosti energeticky náročných podnikov v SR prostredníctvom primeraných cien energií, podobne ako je to v štátoch ako sú Francúzsko, Nórsko či Nemecko. Na stretnutí obe strany posúdili konkrétne možnosti legislatívnych úprav zo strany ÚRSO v rámci platnej regulačnej politiky. Diskutovalo sa tiež o tarife za systémové služby (TSS) a tarife za prenosové služby (TPS).



"Na stretnutí som vysvetlil, že ÚRSO má v oblasti vlastnej legislatívnej iniciatívy obmedzené kompetencie stanovené legislatívou SR. My netvoríme primárnu legislatívu, to je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR. Napriek tomu úrad v tejto oblasti intenzívne komunikuje s kolegami zo zahraničia. Osobne som na túto tému rokoval s Emmanuelle Wargon, prezidentkou regulačného úradu vo Francúzsku (Commission de Régulation de l'Énergie), ktorá prisľúbila podporu Slovensku pri zavádzaní podobných mechanizmov. Pripravujeme aj ďalšie iniciatívy s cieľom podporiť naše snahy o zlepšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov v medzinárodnom kontexte," dodal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Igaz doplnil, že ÚRSO plánuje pokračovať v konzultáciách a aktívne hľadať najlepšie riešenia na podporu energetickej efektívnosti a konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.