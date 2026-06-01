Holjenčík rokoval s Rážom o distribučných poplatkoch pre ŽSR
ÚRSO časť požiadaviek ministerstva na zmeny v pripravovanej novele cenovej vyhlášky v elektroenergetike akceptoval.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Zmena účtovania distribučných poplatkov pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) bola hlavnou témou minulotýždňového rokovania medzi predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefom Holjenčíkom a ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD). ÚRSO časť požiadaviek ministerstva na zmeny v pripravovanej novele cenovej vyhlášky v elektroenergetike akceptoval, informoval hovorca úradu Radoslav Igaz.
Na stretnutí si obe strany vymenili názory napríklad na otázku prehodnotenia fakturácie maximálnej rezervovanej kapacity, zohľadnenia rekuperácie a nových možností uskladňovania energie či na vývoj súvisiaci s tým, ako moderné technológie menia spôsob prevádzky trakčných napájacích staníc. „Som rád, že sme s ministrom dopravy našli riešenie, ktoré posunie energetiku železníc do 21. storočia,“ zhodnotil Holjenčík.
