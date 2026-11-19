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Hollý: Distribučná sieť plynu je pripravená na zimnú odberovú špičku
Situáciu na Slovensku aj v EÚ bude spoločnosť sledovať priebežne počas celej sezóny.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Vykurovacia sezóna sa v niektorých slovenských mestách začala v dôsledku jesenného ochladenia už v druhej polovici septembra, v teplejších regiónoch až v októbri. Akciová spoločnosť SPP- distribúcia, ktorá vlastní a prevádzkuje distribučnú sieť plynu na Slovensku, je na obdobie najvyššej zimnej spotreby pripravená. Informovala o tom Miroslava Schneider, hovorkyňa a manažérka externej komunikácie spoločnosti.
„Počas zimných mesiacov sa naša sieť využíva najviac. Pred vykurovacou sezónou sme vykonali pravidelnú údržbu aj potrebné rekonštrukcie plynovodov. Prevádzkový stav siete neustále monitorujeme s cieľom zachovať bezpečnú a spoľahlivú distribúciu plynu počas celej zimy. Dôležitá je aj pripravenosť našich dispečerských a zásahových služieb, ktoré zabezpečujú riešenie prípadných krízových situácií a porúch,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti SPP-distribúcia Martin Hollý.
SPP-distribúcia počas vykurovacej sezóny priebežne monitoruje dostupnosť plynu. V rámci prípravy na zimnú sezónu spoločnosť vypracovala tzv. stres test zásobovania Slovenska plynom. Vychádzala pritom z údajov od dodávateľov plynu o ich pripravenosti na nadchádzajúcu zimnú sezónu a zabezpečení dodávok. Aktuálne výsledky stres testu neindikujú riziko nedostatku plynu počas zimy. Situáciu na Slovensku aj v EÚ bude spoločnosť sledovať priebežne počas celej sezóny.
Spoločnosť zároveň v súlade s legislatívou plní štandard bezpečnosti dodávok plynu pre domácnosti, čo znamená, že disponuje plynom pre zraniteľných odberateľov na obdobie 30 dní v prípade prerušenia dodávok. Na jeho zabezpečenie využíva zásoby plynu v podzemných zásobníkoch, ktoré slúžia aj na vyvažovanie distribučnej siete. Tieto zásoby plynu sú nad rámec zásob dodávateľov plynu a môžu sa využiť v núdzovej situácii.
Schneider zdôraznila, že v prípade poruchy na distribučnej sieti, najmä úniku plynu, zasahujú poruchové a zásahové služby údržby SPP-distribúcia. Spoločnosť má na Slovensku šesť lokálnych centier údržby, ktoré umožňujú promptné riešenie prípadných porúch vo všetkých regiónoch. Únik plynu alebo iný problém môžu obyvatelia nepretržite nahlásiť na poruchovú linku - plyn 0850 111 727. Informácie o odstávkach a rekonštrukciách, aktuality či kontakty na zákaznícku a poruchovú linku sú dostupné v mobilnej aplikácii Odpočet plynu, prostredníctvom ktorej možno nahlásiť aj stav plynomera.
Hlavnou činnosťou SPP-distribúcia je predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzka a výkon údržby plynárenskej distribučnej siete, prostredníctvom ktorej sa distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest.
„Počas zimných mesiacov sa naša sieť využíva najviac. Pred vykurovacou sezónou sme vykonali pravidelnú údržbu aj potrebné rekonštrukcie plynovodov. Prevádzkový stav siete neustále monitorujeme s cieľom zachovať bezpečnú a spoľahlivú distribúciu plynu počas celej zimy. Dôležitá je aj pripravenosť našich dispečerských a zásahových služieb, ktoré zabezpečujú riešenie prípadných krízových situácií a porúch,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti SPP-distribúcia Martin Hollý.
SPP-distribúcia počas vykurovacej sezóny priebežne monitoruje dostupnosť plynu. V rámci prípravy na zimnú sezónu spoločnosť vypracovala tzv. stres test zásobovania Slovenska plynom. Vychádzala pritom z údajov od dodávateľov plynu o ich pripravenosti na nadchádzajúcu zimnú sezónu a zabezpečení dodávok. Aktuálne výsledky stres testu neindikujú riziko nedostatku plynu počas zimy. Situáciu na Slovensku aj v EÚ bude spoločnosť sledovať priebežne počas celej sezóny.
Spoločnosť zároveň v súlade s legislatívou plní štandard bezpečnosti dodávok plynu pre domácnosti, čo znamená, že disponuje plynom pre zraniteľných odberateľov na obdobie 30 dní v prípade prerušenia dodávok. Na jeho zabezpečenie využíva zásoby plynu v podzemných zásobníkoch, ktoré slúžia aj na vyvažovanie distribučnej siete. Tieto zásoby plynu sú nad rámec zásob dodávateľov plynu a môžu sa využiť v núdzovej situácii.
Schneider zdôraznila, že v prípade poruchy na distribučnej sieti, najmä úniku plynu, zasahujú poruchové a zásahové služby údržby SPP-distribúcia. Spoločnosť má na Slovensku šesť lokálnych centier údržby, ktoré umožňujú promptné riešenie prípadných porúch vo všetkých regiónoch. Únik plynu alebo iný problém môžu obyvatelia nepretržite nahlásiť na poruchovú linku - plyn 0850 111 727. Informácie o odstávkach a rekonštrukciách, aktuality či kontakty na zákaznícku a poruchovú linku sú dostupné v mobilnej aplikácii Odpočet plynu, prostredníctvom ktorej možno nahlásiť aj stav plynomera.
Hlavnou činnosťou SPP-distribúcia je predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzka a výkon údržby plynárenskej distribučnej siete, prostredníctvom ktorej sa distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest.