Holografické vzdelávanie prichádza do slovenských škôl
Na podujatí “Inovácie vo vzdelávaní” (ÚVP Technicom, Košice) bol oficiálne predstavený pilotný program “Holografické vzdelávanie pre stredné školy na Slovensku”.
Košice 18. septembra (OTS) - Pilotný projekt je realizovaný v spolupráci so SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci a prináša študentom prvé vyučovacie hodiny v rozšírenej realite (XR) zamerané na elektromobilitu, udržateľnosť a zelené technológie. Projekt bol vybraný Európskou komisiou v silnej konkurencii ako jeden z desiatich najinovatívnejších vzdelávacích projektov v Európe, ktoré využívajú XR technológie a je prvým krokom k tomu, aby sa holografické technológie stali prirodzenou súčasťou slovenského školstva a pripravili mladú generáciu na výzvy modernej a udržateľnej ekonomiky.
Po tomto úspešnom pilote dnešným dňom môžu všetky stredné školy požiadať o ukážku tejto formy inovatívneho vzdelávania. „Dnes s radosťou oznamujeme, že sme spustili program Holografické vzdelávanie pre stredné školy na Slovensku,“ uviedol Marek Gálik, VP spoločnosti MATSUKO. „Veríme, že takto otvoríme dvere k úplne novej ére učenia, v ktorej sa slovenskí učitelia a učiteľky, študenti a študentky stanú lídrami v využívaní holografických technológií.“
Aké sú výhody holografického vzdelávania? Holografické vzdelávanie prináša do škôl úplne nový rozmer učenia. Študenti sú takmer štyrikrát viac emocionálne vtiahnutí do výučby, čo zvyšuje ich motiváciu a schopnosť porozumieť učivu. Dokážu si zapamätať až 80 % informácií aj po roku, zatiaľ čo pri tradičnom učení je to iba 10–30 %. Interaktívne 3D prostredie umožňuje lepšie pochopenie zložitých tém prostredníctvom simulácií, ktoré by sa v triede či na pracovisku nedali predviesť. Vzdelávanie sa stáva rýchlejším, čas potrebný na zvládnutie učiva sa skracuje o tretinu. Zároveň aj bezpečnejším, keďže študenti môžu experimentovať bez reálnych rizík. Holografické vzdelávanie nie je alternatívou ku klasickej výučbe, ale jej doplnkom, ktorý pridáva do procesu učenia jedinečný zážitok a dlhodobý efekt.
Slovenská spoločnosť MATSUKO (www.matsuko.com), ocenená viacerými európskymi aj svetovými inštitúciami, je priekopníkom v oblasti holografickej komunikácie a spolupracuje s globálnymi lídrami, ako sú Apple, NVIDIA či Telefónica. Riešenia MATSUKO boli zaradené do prestížnych programov Európskej komisie a EIT Manufacturing. Prvý tréning je venovaný témam elektromobility a udržateľnej výroby batérií. Zároveň platí, že každá škola môže v spolupráci s MATSUKO pripraviť aj hodiny šité na mieru, od technických predmetov až po oblasti, ktoré sú dôležité pre konkrétnu školu či región. Každá škola, ktorá prejaví záujem, dostane prístup k ukážke. Stačí napísať na hello@matsuko.com.
