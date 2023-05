Holub: Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb ČNB dáva stále zmysel

Praha 28. mája (TASR) - Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb Českej národnej banky (ČNB) by stále dávalo zmysel, pretože by mohlo slúžiť ako signál, že centrálna banka nevzdáva svoju snahu skrotiť infláciu. Uviedol v nedeľu člen predstavenstva ČNB Tomáš Holub. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ČNB drží svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 7 % od vlaňajšieho júna po tom, ako ju v máji 2022 zvýšila o 0,25 percentuálneho bodu a ukončila cyklus sprísňovania menovej politiky.



"Situácia, že sadzby sú dlhodobo nemenné, vyvoláva v ľuďoch názor, že centrálna banka nerobí dosť a z môjho pohľadu by bol aj signálny efekt ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb významný," povedal Holub v televíznej diskusnej relácii Otázky Václava Moravca.



Na otázku, či by malo zmysel zdvihnutie úrokov na najbližšom stretnutí menového výboru 21. júna, Holub, ktorý zvyšovanie sadzieb sústavne podporuje, odpovedal áno. Poukázal pritom na fakt, že Česko sa po prudkom náraste cien energií v dôsledku vojny na Ukrajine dostáva do mzdovej inflačnej špirály. Infláciu už tak neženú nahor stúpajúce ceny energií, ale tlak na zvyšovanie miezd.



"Mzdy bývajú veľmi zotrvačné, bude veľmi ťažké ich teraz skrotiť," povedal Holub, podľa ktorého zvýšenie úrokových sadzieb ČNB by pomohlo oslabiť dopyt a skrátiť trvanie inflačnej špirály.



"Ak tu máme riziko mzdovej inflačnej špirály, vyslanie signálu má podľa mňa stále význam," povedal Holub.



Medziročná miera inflácie v Česku v apríli 2023 klesla na 12,7 % z 15 % v marci. Centrálna banka očakáva, že sa začiatkom roka 2024 priblíži k jej cieľu, ktorým je inflácia na úrovni 2 %.