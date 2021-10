Holý: Návrhy stavebných legislatív prešli tripartitou

Bratislava 25. októbra (TASR) - Sociálni partneri na pondelkovom rokovaní tripartity odobrili nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Informoval o tom vicepremiér.



Holý tlmočil, že väčšina sociálnych partnerov návrh uvítala a podporila. Ide o návrhy o zákone o výstavbe a o územnom plánovaní. Holý tvrdí, že nový stavebný zákon je dlhoočakávanou reformou, ktorú táto krajina potrebuje. "Preto sme radi, že väčšina sociálnych partnerov odporúčala návrhy zákonov posunúť do ďalšieho procesu. Aktuálne platný stavebný zákon vznikol ešte v roku 1976," poznamenal Holý s tým, že odvtedy bol mnohokrát novelizovaný. To podľa jeho slov spôsobilo absolútnu legislatívnu "džungľu".



"Po skoro 50 rokoch má Slovensko šancu konečne zaviesť do praxe nový, moderný, a najmä funkčný stavebný zákon. Ukončí tak toxickú prax dodatočnej legalizácie čiernych stavieb," zdôraznil vicepremiér a dodal, že ďalšou podstatnou zmenou bude, že zmena stavby pred dokončením bude znamenať zopakovanie procesu alebo jeho časti.



Odobrenie návrhu tripartitou vníma Holý ako silný mandát pred ďalším schvaľovaním a politickým vyjednávaním. "Je totiž zjavné, že nové stavebné predpisy potrebuje Slovensko ako soľ," okomentoval Holý.



Jednotné a zrozumiteľné pravidlá by mali prísť aj do procesu územného plánovania. "Potom bude jasné, čo a kde môže za akých podmienok stáť. Prispieť k tomu má zjednodušenie samotných procesných postupov," dodal vicepremiér.



Holý zdôraznil, že legislatívny proces k návrhom pokračuje. Pripomína, že je stále otvorený rokovať o pripomienkach, ktoré návrhy zákonov vylepšia. "Sme prístupní kompromisom a chceme nájsť rovnováhu medzi presadzovanými právami, záujmami a potrebami tak, aby s tým súhlasila väčšina partnerov," uzavrel vicepremiér a dodal, že nové pravidlá by mali podľa aktuálneho návrhu platiť od roku 2023.