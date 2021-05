Holý sa chce stretnúť s prezidentkou v súvislosti so stavebným zákonom

Bratislava 27. mája (TASR) - Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) chce požiadať o stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a ukázať jej pridanú hodnotu navrhovaných zákonov a pravidiel v oblasti výstavby. Pre TASR to uviedla kancelária vicepremiéra.



"Radi a otvorene jej odpovieme na všetky otázky, vysvetlíme zavádzajúce dezinformácie, keďže niektorí predstavitelia samospráv na udržanie svojho vplyvu v stavebnom konaní používajú manipuláciu ako svoju pracovnú metódu," podotkla kancelária vicepremiéra.



Medzirezortné pripomienkové konanie k dvom návrhom legislatívy – stavebnému zákonu a zákonu o územnom plánovaní – sa skončilo v stredu (26. 5.). Kancelária vyčíslila, že v rámci neho prišlo k obom návrhom zákonov dokopy 4660 pripomienok, z toho 2795 zásadných. "Všetkými pripomienkami sa budeme zaoberať a budeme v nich hľadať také riešenia, ktoré budú predstavovať najvhodnejšie kompromisné riešenia," uviedla kancelária.



Holého kancelária zdôraznila, že Slovensko je aktuálne na 146. mieste rebríčka Doing Business, za čo môže aj pomalosť stavebného konania a vysoká miera byrokracie. Aktuálny obraz slovenského stavebníctva sa dá podľa nej opísať nekonečným schvaľovacím procesom, populizmom na komunálnej úrovni, odsúvaním problémov, nevhodným a nedostatočným územným plánovaním, odbornou nespôsobilosťou stavebných úradov a nekonečným radom čiernych stavieb. "Jediný, kto sa má báť zmien v stavebnom zákone, sú vybavovači, podvodníci a ľudia s nečistými úmyslami. Tí profitujú na súčasnom neprehľadnom stave," uzavrela kancelária.



Základom zmeny, na ktorej Holého kancelária pracuje, sú podľa jej vyjadrení jasné dáta a presný a zrozumiteľný systém pravidiel. Kancelária reaguje aj na kritiku samospráv, podľa nej to vyzerá tak, že zástupcovia miest a obcí nemajú záujem o rozvoj, ale o moc pečiatky.