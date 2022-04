Holý: Stavebná legislatíva bude moderná, má reflektovať potreby ľudí

Bratislava 27. apríla (TASR) – Doterajší stavebný zákon z roku 1976 nahradia dva právne predpisy, a to zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré v stredu schválil parlament. Nová legislatíva bude moderná a bude reflektovať potreby bežných ľudí. Tvrdí to podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina), ktorý zákony v Národnej rade (NR) SR predkladal.



"V priebehu prípravy sme absolvovali desiatky a desiatky odborných stretnutí a rokovaní a strávili sme stovky hodín diskusiou s odborníkmi a konštruktívnymi partnermi. Čelili sme silným tlakom niektorých lobistických skupín v snahe zvrátiť zmenu stavebnej legislatívy alebo aspoň spôsobiť dezinterpretáciami a účelovou manipuláciou maximálny možný chaos. Dokázali sme však nájsť rozumný kompromis. Zároveň môžem konštatovať, že schválením zákona a po podpise pani prezidentkou už žiadna nová čierna stavba nebude môcť byť dodatočne povolená," poznamenal Holý.



Zmeny tiež podľa neho predpokladajú, že sa v súčasnosti prenesený výkon štátnej správy vráti späť na špecializovanú štátnu správu. Tvrdí, že táto zmena výrazne pomôže aj odstraňovaniu čiernych stavieb, ktoré by mal zabezpečovať štát. Tým by sa mal odstrániť aj jeden zo súčasných problémov samospráv, ktoré vo všeobecnosti majú problém so zabezpečením zdrojov na výkon rozhodnutia odstránením čiernej stavby.



V oblasti územného plánovania je podľa Holého cieľom výrazne posilniť tento inštitút ako základný nástroj rozvoja v území, a to aj zjednodušením procesu územného plánovania.



"Máme za sebou prvý dôležitý krok, teraz nás čakajú ďalšie - pripraviť v spolupráci s odbornou verejnosťou, rezortmi, ale aj samosprávou či už vyhlášky, ako aj vyvolané úpravy v desiatkach ďalších predpisov. Potrebujeme nastaviť celý systém tak, aby bol ako celok funkčný a aby splnil reformné očakávania," dodal Holý.



Nové stavebné zákony sú podľa neho dôležitý krok aj pre vládu na to, aby mohla začať pracovať na finalizácii štátneho nájomného bývania. "Nedostatok nájomných bytov je problémom, ktorý bol na Slovensku prehliadaný desaťročia. Aktuálna humanitárna kríza sa pritom už veľmi negatívne prejavuje aj na realitnom trhu a, bohužiaľ, poženie už aj tak vysoké ceny komerčných prenájmov ešte vyššie. Posledným krokom, na ktorý teraz budeme čakať, je preto podpis nových stavebných zákonov prezidentkou," skonštatoval.



Parlament v stredu schválil tri právne normy z dielne vicepremiéra Štefana Holého, a to zákon o územnom plánovaní, zákon o výstavbe a novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.