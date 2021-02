Holý: Úprimne nás teší záujem ministra Sulíka o stavebnú legislatívu

Bratislava 11. februára (TASR) - Podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina) teší záujem vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o stavebnú legislatívu. Uviedol to tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR v súvislosti s medializovanými informáciami, že Sulík chce navrhnúť vlastné zmeny zákonov, ktoré urýchlia vydávanie stavebných povolení.



"Úprimne nás teší záujem pána ministra Sulíka o stavebnú legislatívu, ktorú dlhodobo považujeme za dôležitú pre zlepšenie života obyvateľov na Slovensku a zároveň zlepšenie podnikateľského prostredia. Veľmi nás teší, že si aj pán Sulík napriek jeho počiatočnej skepse a nesúhlasu uvedomil dôležitosť tejto témy pre spoločnosť," uviedol Holý.



"Teší nás aj posun v pohľade pána ministra Sulíka na výstavbu štátnych nájomných bytov. My sa téme stavebníctva a osobitne výstavby nájomných bytov venujeme už dlhodobo (približne dva roky). V rámci rozsiahlych odborných diskusií so stavebnými inžiniermi sme už avizovali, že súčasťou nášho návrhu bude aj dočasná úprava častí stavebného zákona ešte pred nadobudnutím účinnosti úplne nového stavebného práva, ktoré si predsa len vyžaduje určitý čas," poznamenal podpredseda vlády.



Upozornil, že "toto nie je priestor na skratkovité a unáhlené riešenia". Vykonávanie akýchkoľvek zmien si podľa neho vyžaduje dôkladnú znalosť legislatívy a prostredia stavebníctva. "Treba si preto uvedomiť, že riešenia, ktoré sú vykonávané výlučne s cieľom vytĺkania politického kapitálu, sú veľmi krátkozraké a poškodzujú úprimnú snahu všetkých zainteresovaných, ktorí sa tomu dlhodobo a systematicky venujú," podčiarkol.



"Dúfame preto, že sa v tomto prípade nejedná o ďalšiu snahu pána ministra Sulíka ísť touto cestou. Pre budúcnosť tiež dúfame, že pán minister Sulík bude svoje ďalšie vystúpenia v tejto oblasti koordinovať s nami," dodal Holý.