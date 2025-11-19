< sekcia Ekonomika
Holý: Začať s výstavbou 650 nájomných bytov ročne je reálny cieľ
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Začať s výstavbou 650 nájomných bytov ročne je reálny a splniteľný cieľ. Tie by sa mali postaviť cez investičný fond Hestia, ktorý podpísal investičnú zmluvu s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania a vláda ju minulý týždeň schválila. V stredu to na stretnutí s médiami povedal predseda dozornej rady Hestia Group Štefan Holý s tým, že za 25 rokov by sa mohlo postaviť približne 15.000 nájomných bytov.
Cez fond Hestia by mali investovať ďalšie investičné fondy ako český Avant, ktorý už odsúhlasil finančný rámec na úrovni 120 miliónov eur, alebo fond ZFP, ten má zase záujem vložiť 50 miliónov eur. Prvým pilotným projektom by mala byť výstavba projektu Rosenhaus v bratislavskej Vrakuni, ktorý je aktuálne v procese odkúpenia Hestiou. Postaviť by sa malo 108 nájomných bytov a odhadovaná suma projektu sa pohybuje na úrovni 20 až 25 miliónov eur. S výstavbou by sa mohlo začať už v prvom štvrťroku budúceho roka.
Ďalšie dva projekty, ktoré by sa mohli zrealizovať v roku 2026, sú v Žiline. Prvý projekt počíta s 250 bytmi a ten druhý s 200 až 240 bytmi, pričom s ich výstavbou by sa mohlo začať v druhom kvartáli budúceho roka. Investičný fond Hestia plánuje podľa Holého tieto byty spravovať, nielen ich postaviť a predať. V súčasnosti sa zameriava na krajské a okresné mestá s vyšším počtom obyvateľov, kde je nejaká ekonomická aktivita, priemysel a istý typ udržateľnosti. Výnimky môžu do budúcna však tvoriť aj menšie obce, ktoré sa nachádzajú napríklad päť kilometrov od krajského mesta alebo majú v blízkosti nejakú veľkú spoločnosť.
Aktuálne sú najatraktívnejšími mestami na výstavbu nájomných bytov Bratislava, Košice, Žilina, Zvolen a Banská Bystrica. Holý spresnil, že od roku 2027 chce fond Hestia predstaviť jeden nový projekt každé tri až štyri mesiace. „Postupom času budeme predstavovať rôzne koncepty, ktoré budú smerovať aj na regióny, ale niekde musíme s tým projektom začať. Musíme ukázať jednak bankovému sektoru a investičným fondom, že ten projekt funguje,“ dodal s tým, že prvé tri projekty budú pilotné a po ich rozbehnutí bude mať fond Hestia ambíciu rozbehnúť projekty aj do regiónov.
