Holý:Aktuálne sú vo výhľade alokované zdroje na 40.000 nájomných bytov

Bratislava 14. júla (TASR) – Záujem o účasť na projekte nájomných bytov na Slovensku prejavili štyri finančné skupiny. Ide o fínsky stavebný koncern YIT, Vienna Insurance Group, švédsku skupinu Heimstaden a firmu bwsg. Dohromady by tieto skupiny mohli alokovať do projektu 6 miliárd eur, ktoré by pokrývali zhruba 40.000 nájomných bytov. Na štvrtkovom brífingu to uviedol podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina).



Firmy podľa Holého formálne odovzdali tzv. letter of intent, teda akési vyjadrenie záujmu o diskusiu, pričom uviedli aj množstvo zdrojov, ktoré by mohli na Slovensku alokovať v rámci nájomného bývania. "Z tých letter of intent vyplýva, že celková akumulácia zdrojov je 6 miliárd, z toho 2,5 miliardy sú k dispozícii prakticky okamžite, hneď po podpise investičných zmlúv," priblížil podpredseda vlády s tým, že 6 miliárd eur by pokrylo približne 40.000 nájomných bytov.







Ďalším krokom bude vstup do predbežných konzultácií s partnermi. Rokovania by mali vyústiť do prípravy nariadenia vlády, ktoré bude obsahovať výšku regulovaného nájomného a kritériá oprávnenosti, pre koho budú byty dostupné. Nájmy podľa Holého v závislosti od regiónu vychádzajú o 30 – 40 % lacnejšie oproti komerčnému nájmu.







Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) zároveň vo štvrtok oznámil, že sa spúšťa prvé predbežné testovanie záujmu vo forme dotazníka na viac ako 45.000 ľuďoch, ktorí pracujú v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Pôjde o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, úradov práce a Sociálnej poisťovne. Neskôr by mali pribudnúť aj ďalšie skupiny.







Krajniak skonštatoval, že je potrebné zistiť najmä to, aké je regionálne rozloženie záujmu o nájomné byty, teda prioritné lokality na ich výstavbu, a tiež, o aký typ bytov je reálny záujem. Na základe toho by mali vzniknúť kritériá pre oprávnených žiadateľov o nájomný byt.



"Každý občan SR, ktorý splní kvalifikačné kritériá, bude mať nárok požiadať o taký byt. Nebudeme robiť nejaké poradovníky, v ktorých sa niekto bude uprednostňovať alebo nebude uprednostňovať," dodal Krajniak. V konkrétnom projekte by zároveň mala byť časť bytov, ktoré si budú môcť v určitom časovom rozmedzí prednostne zarezervovať zamestnanci vo verejnom záujme.



Ďalším krokom má byť príprava investičných zmlúv a ich schválenie. Zmluvy by podľa Holého mali byť predložené na vládu koncom októbra. Následne sa spustí rezervačný portál pre občanov s konkrétnymi realitnými projektmi.