Holzmann: ECB infláciu ešte neporazila, v hre bude zvýšenie sadzby

Alpbach 28. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ infláciu neporazila a podľa všetkého bude potrebné v septembri opäť zvýšiť úrokové sadzby. Povedal to v pondelok člen Rady guvernérov ECB Robert Holzmann. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podobne ako ďalší "jastrabi" v ECB, ktorí presadzujú ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb, rakúsky guvernér centrálnej banky Holzmann v rozhovore pre agentúru Bloomberg v horskom stredisku Alpbach povedal, že ekonomike recesia nehrozí a napätý trh práce môže odbory lákať k presadzovaniu výrazného zvyšovania miezd. "Čo sa týka inflácie, ešte nemáme jasno," uviedol Holzmann s tým, že bude sledovať všetky prichádzajúce informácie s cieľom posúdiť cenové riziká. "Ak nedôjde k nejakým veľkým prekvapeniam, nemali by sme si dávať pauzu, ale mali by sme pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb," dodal.



Holzmann dlhodobo patrí k stúpencom sprísňovania menovej politiky, pričom spomedzi nich je jedným z najradikálnejších. Aj jeho kolegovia s podobným postojom, Nemec Joachim Nagel a Lotyš Martins Kazaks, v rozhovore pre Bloomberg TV na sympóziu centrálnych bankárov minulý týždeň v americkom Jackson Hole naznačili, že sa prikláňajú k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb.



Do druhého tábora presadzujúceho miernejšiu menovú politiku patrí portugalský člen Rady guvernérov ECB Mario Centeno. Ten je presvedčený, že je potrebná väčšia opatrnosť. Podľa Holzmanna však nie je čas na váhanie.



"Je lepšie, ak maximálnu sadzbu dosiahneme skôr, čo znamená, že aj so znižovaním sadzieb môžeme skôr začať," povedal Holzmann s tým, že trhy omnoho ťažšie spracovávajú model, pri ktorom sa pri úrokových sadzbách strieda pohyb a pauzovanie.