Holzmann: ECB musí byť pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby

Viedeň 6. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí zostať ostražitá pokiaľ ide o infláciu a byť pripravená v prípade potreby opäť zvýšiť úrokové sadzby. Uviedol to v pondelok člen Rady guvernérov a šéf rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann. Upozornil pritom, že úrokové sadzby ECB sa v blízkom čase neznížia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB na svojom zasadnutí 26. októbra ponechala úrokové sadzby nezmenené. Ukončila tak bezprecedentnú sériu 10 po sebe idúcich zvýšení úrokových sadzieb. Banka ale trvá na tom, že diskusie o znížení úrokových sadzieb sú predčasné.



"Určite patrím k tým, ktorí si myslia, že by sme mali byť veľmi opatrní. A mali by sme byť pripravení opäť dvihnúť sadzby, ak to bude potrebné a určite nevyhlasovať víťazstvo príliš skoro," povedal Holzmann novinárom.



ECB od júla 2022 zvýšila sadzby spolu o 4,5 percentuálneho bodu v rámci boja s nekontrolovateľným rastom cien. V októbri si však urobila prestávku, pretože sa už v ekonomike začínajú prejavovať rekordne vysoké náklady na pôžičky.



Finančné trhy teraz čoraz častejšie špekulujú o znížení úrokových sadzieb ECB. Predpovedajú, že bude prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá uvoľní svoju menovú politiku, aby ochránila ekonomiku eurozóny. Tá čelí riziku recesie, na rozdiel od silného hospodárstva Spojených štátov.



Holzmann sa snažil schladiť očakávania. "Neočakávajte žiadne zníženie sadzieb v blízkom čase. Nakoniec sa to stane, ale momentálne to tak nevidím," povedal. Na otázku, či sa obáva o hospodársky rast, odpovedal: "Ani nie, pretože si musíte uvedomiť, že sme v Európe zvýšili sadzby o 450 bázických bodov a napriek tomuto veľkému nárastu máme stále stagfláciu, takže to mohlo byť oveľa, oveľa horšie a vzhľadom na toto sme celkom v dobrej kondícii."