Program núdzových stimulov ECB by sa mohol skončiť budúci rok

Frankfurt nad Mohanom 28. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla ukončiť svoj program núdzových stimulov na budúci rok v marci. Uviedol to v pondelok šéf rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann, ktorý ale nepredpokladá, že banka následne zvýši nákup tradičných dlhopisov.



Ekonómovia vrátane analytikov Európskej centrálnej banky odhadujú, že vďaka zmierňovaniu pandémie nového koronavírusu v eurozóne sa program núdzového nákupu dlhopisov regiónu v hodnote 1,85 bilióna eur skončí na budúci rok v marci. Neočakávajú pritom, že banka zvýši objem nákupov v rámci iného programu Asset Purchase Programme (APP), aby vykompenzovala stratené stimuly.



„Takto to vidí trh a myslím si, že to hodnotí správne,“ uviedol Holzmann, ktorý je členom Rady guvernérov ECB. Dodal, že presný koniec núdzového programu zatiaľ nie je známy, ale momentálne to vyzerá, že sa skončí v marci.



Mimoriadne stimuly sa musia skončiť, keď sa skončí pandémia. ECB však bude pokračovať v podpore ekonomiky prostredníctvom iných schém, poznamenal Holzmann, ktorý dokonca spomenul možnosť úpravy programu nákupu aktív APP.



„Stále máme ďalšie programy ako APP, ktoré môžu pokračovať, zmenené alebo neznemené,“ vyhlásil Holzmann, jeden z konzervatívnejších členov ECB v rámci diskusie za okrúhlym stolom, ktorú zorganizovala banka UBS.



Dodal, že sa pandémia ešte ani zďaleka neskončila, takže tento časový harmonogram by sa mohol ešte zmeniť a ECB pred zverejnením svojich nových projekcií v septembri situáciu podrobnejšie preskúma.