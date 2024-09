Holzmann z ECB vidí priestor na ďalšie zníženie sadzieb v decembri

Viedeň 15. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla mať priestor na ďalšie zníženie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov v decembri. Uviedol to člen Rady guvernérov ECB a šéf rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann po znížení sadzieb ECB tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Holzmann v rozhovore pre Financial Times poznamenal, že ďalšie zníženie sadzieb bude možné, ak nedôjde k žiadnym prekvapivým šokom, ako je napríklad výrazný nárast cien energií.



"Menová politika je teraz na dobrej trajektórii," zdôraznil. Poukázal pritom na pokles celkovej inflácie v eurozóne v auguste na 2,2 % z 2,6 % v júli. No upozornil zároveň, že inflácia v službách zostala v auguste príliš vysoká, na úrovni 4,2 %.



Guvernér Írskej centrálnej banky Gabriel Makhlouf vo svojom príspevku na bloku poukázal na to, že ECB naďalej pôsobí vo "veľmi neistom prostredí" a preto zostáva závislá od čerstvých údajov, pokiaľ ide o budúce rozhodnutia o menovej politike. "Nezaväzujeme sa k určitému smerovaniu sadzieb," povedal Makhlouf, čo sa zhoduje so slovami prezidentky ECB Christine Lagardovej. Dodal, že banka je odhodlaná dostať infláciu v eurozóne "včas" k svojej cieľovej úrovni 2 %.



Makhlouf však v súvislosti so spomalením hospodárskeho rastu Nemecka varoval, že vzhľadom na prepojenia ekonomík v eurozóne by vývoj v nemeckom priemysle "mohol mať negatívny vplyv na rast eurozóny".