Holzmann: Zníženie úrokových sadzieb ECB v decembri je možné

Viedeň 10. novembra (TASR) - Zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) na jej zasadaní v decembri je možné. Uviedol to člen Rady guvernérov ECB a šéf rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann v rozhovore pre noviny Kleine Zeitung, ktorý bol uverejnený v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Ako sa veci momentálne majú, táto možnosť existuje, momentálne nie je nič, čo by hovorilo proti, ale to neznamená, že sa to automaticky stane," citovali noviny Holzmanna.



ECB od júna už trikrát znížila náklady na pôžičky a všeobecne sa očakáva, že tak urobí aj na budúci mesiac. Holzmann je jedným z tzv. jastrabov, stúpencov prísnejšej politiky. Ako jediný nesúhlasil s prvým znížením sadzieb.



V súvislosti s víťazstvom Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA Holzmann poznamenal, že "možno predpokladať, že Trump zrealizuje svoje plány na zavedenie ciel, vysokých voči Číne a nie až takých vysokých voči iným častiam sveta a voči Európe, ale stále významných", čo zasiahne obchod.



"Na rozdiel od bežného, najlepšie globálneho rozvoja obchodu by to bolo na úkor všetkých. Najmä Rakúsko ako malý exportný štát má zo zahraničného obchodu veľký úžitok," dodal.