Home Credit: Splátky úverov sa neodpúšťajú, len odkladajú

Bratislava 24. apríla (TASR) - Dlžníci by si mali uvedomiť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa iba odkladá na neskôr. Upozornila na to v súvislosti s vládnymi opatreniami vlády proti epidémii nového koronavírusu spoločnosť Home Credit Slovakia.



Generálny riaditeľ spoločnosti Home Credit pre Českú a Slovenskú republiku Luděk Jírů zároveň na klientov (nielen Home Creditu) apeluje, že ak môžu, aby splátky platili, pretože ide o odklad, a tak na konci zaplatia viac.



"Treba si uvedomiť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa iba odkladá na neskôr. Navyše je úver počas odkladu ďalej úročený úrokovou sadzbou dohodnutou v úverovej zmluve, dôjde tak k navýšeniu celkovej sumy, ktorú uhradíte. Preto dôkladne zvážte svoju finančnú situáciu a žiadosť o odklad podávajte v prípadoch, keď je vaša finančná situácia skutočne zhoršená a nemáte finančné prostriedky na hradenie splátok," spresnil.



"Samozrejme, sme tu, aby sme pomáhali našim klientom. Robíme množstvo opatrení, aby sme ich boli schopní aj naďalej obsluhovať, a to aj pre prípad, že sa situácia so šírením koronavírusu ešte zhorší," zdôraznil Jírů.



Počet odložených mesačných splátok si podľa neho určuje každý klient individuálne. Môže požiadať o odklad v dĺžke jedného až po tri mesiace s tým, že pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok môže spoločnosť Home Credit požiadať o ďalší odklad, opäť v dĺžke jeden až tri mesiace. K žiadosti nie je potrebné predkladať žiadne doklady alebo iné dodatočné informácie.



Upozornil, že klienti nájdu všetky potrebné informácie na webovej stránke https://www.homecredit.sk/odklad, kde sú pripravené na stiahnutie aj formuláre žiadostí pre spotrebiteľov, ako aj k podnikateľským úverom. K dispozícii sú aj kvalifikovaní pracovníci call centra.



V kritických okamihoch je podľa Jírů možné kontaktovať aj ombudsmana klientov spoločnosti Home Credit, Miroslava Zborovského. "Platí dlhodobé prehlásenie, že keď klient komunikuje, nenecháme ho v problémoch. To znamená, že v odôvodnených prípadoch klientom budeme vychádzať v ústrety, aj nad rámec zákona. V týchto prípadoch však musíme postupovať podľa platnej legislatívy a administratíva s takýmito klientmi tak bude náročnejšia," dodal.



Home Credit Slovakia, a. s., založená v roku 1999, je poskytovateľom spotrebiteľského financovania na Slovensku. Ponúka pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty, revolvingové pôžičky a spojenie pôžičiek.